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Bakırköy'de cinayet

Bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Bakırköy'de cinayet

Bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

30 Ekim 2018 Salı 09:24
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Bakırköy'de cinayet

Bakırköy'de bir kişi, otomobilinde silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 34 BOM 050 plakalı otomobilin kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsü, aracını E-5 karayolu Ataköy mevkisindeki otobüs durağının önüne durdurdu.

Bu sırada araçta bulunan bir kişi, sürücüyü başından silahla yaralayarak kaçtı.

Durakta bekleyen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, silahla vurulan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyCinayet
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