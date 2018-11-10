Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92839
ALTIN
213.032
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.1014
EURO
6.2205
Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı
Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı
Hatay'da fabrika yangını
Hatay'da fabrika yangını
Trabzonspor Malatya'da kaybetti
Trabzonspor Malatya'da kaybetti
‘Metamorphosis-Değişim’ Sergisi...
‘Metamorphosis-Değişim’ Sergisi
Sergen Yalçın Aytemiz Alanyaspor'da
Sergen Yalçın Aytemiz Alanyaspor'da

Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı

Şirinevler'de kavga eden kişilere müdahale eden polis memurlarından biri ile olaya karışan şüphelilerden ikisi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı

Şirinevler'de kavga eden kişilere müdahale eden polis memurlarından biri ile olaya karışan şüphelilerden ikisi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:33
0 Okunma
Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahkavgada, biri olaya müdahale eden polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Taraflara müdahale eden polis memurlarından biri ve kavgaya karışan iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Yaralı polis, sağlık ekiplerince Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede ruhsatsız iki tabanca ele geçirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerSilahKavgaŞirinevlerKocasinanMahmutbey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı
Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı
İstanbul'da 17 adrese uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 17 adrese uyuşturucu operasyonu
İstanbullu çekilen aracının bilgisine 'cepten' ulaşacak
İstanbullu çekilen aracının bilgisine 'cepten' ulaşacak
"Transist İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı" başladı
"Transist İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı" başladı
İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye ilk uçuş gerçekleştirildi
İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye ilk uçuş gerçekleştirildi
Tramvay yolunda kaza
Tramvay yolunda kaza
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
80 ülke temsilcisi Boğaziçi Zirvesi için geliyor
80 ülke temsilcisi Boğaziçi Zirvesi için geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ