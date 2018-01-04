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Bağdat Caddesi eski günlerini arıyor

Kentsel yenileme projeleri, yarım kalmış binalar ve boş mağaza sayılarındaki artış, geçen yıl Bağdat Caddesi'nde ziyaretçi sayısının yüzde 27 azalmasına neden oldu.

Bağdat Caddesi eski günlerini arıyor

Kentsel yenileme projeleri, yarım kalmış binalar ve boş mağaza sayılarındaki artış, geçen yıl Bağdat Caddesi'nde ziyaretçi sayısının yüzde 27 azalmasına neden oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:14
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Bağdat Caddesi eski günlerini arıyor

İSTANBUL - Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan "4. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, 2017'de yaya trafiği önceki yıla kıyasla İstiklal Caddesi'nde yüzde 11, Bağdat Caddesi'nde de yüzde 27 düştü. 

Bağdat Caddesi'nde 2016'da 27 adet olan kentsel yenileme proje sayısı geçen yıl itibarıyla 41'e ulaştı. Artan boş mağaza sayısı ve inşaat halindeki binaların yanı sıra yaklaşık 2 bin konutun yarım kalmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında hem hafta içi hem de hafta sonu ciddi düşüş oldu.

Caddede 2016'da boş olan 42 mağazanın yüzde 50'si son bir yıl içerisinde kiralandı. Toplamda gerçekleşen 43 kiralama işleminin 26'sını yeni girişler oluşturdu.

Açılması beklenen global markalar ile kira seviyelerinin dövizde yaşanan volatilite nedeniyle düşmeye devam etmesi sonucu Bağdat Caddesi'nin daha hızlı toparlanması bekleniyor. 

Nişantaşı'nda hafta sonunda yaya trafiğinde artış yüzde 12

Rapora göre, özellikle büyük moda markalarını barındıran Abdi İpekçi Caddesi'nde geçen yıl kentsel yenileme çalışmaları ve boşluk oranlarının artması nedeniyle Nişantaşı bölgesinin yaya trafiği hafta içi 2016'ya göre yüzde 19 düşerken, ara ve arka sokaklarda artan restoran ve kafelerle ziyaretçi sayısı hafta sonu ise yüzde 12 arttı.

Nişantaşı'nda toplam kiralama hacmi geçen yıl 2016'ya göre geriledi. Söz konusu düşüşte, özellikle Teşvikiye ve Abdi İpekçi'de yoğunlaşmış kentsel yenileme çalışmaları etkili oldu. 2017'de bir önceki yıla kıyasla inşaat sayısı 8'den 16'ya çıkarken, metrekare bazında ise yüzde 92'lik artış kaydedildi.

"Ana cadde pazarı bir süre daha kırılgan olmayı sürdürecek"

Verileri değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, ana cadde pazarı, döviz kurundaki dalgalanma, perakendedeki büyümenin yavaşlaması ve kentsel yenileme çalışmaları göz önüne alındığında ana cadde pazarının bir süre daha kırılgan olmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Buna rağmen Bağdat Caddesi'nin umut vadederek daha hızlı düzeleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bağdat CaddesiKentsel Yenileme Projeleri
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