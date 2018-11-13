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'Atlı Birlikler' Sultanahmet'te devriyeye başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği, ilk görevini Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirdi.

'Atlı Birlikler' Sultanahmet'te devriyeye başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği, ilk görevini Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirdi.

13 Kasım 2018 Salı 16:47
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'Atlı Birlikler' Sultanahmet'te devriyeye başladı

İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği, ilk görevini Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirdi.

Sultanahmet Meydanı'na gelen Atlı Birlik Grup Amirliği bünyesindeki 3 Alman ve 1 Belçika atı ile 5'i kadın 20 polis, meydanda dolaşarak ilk görevlerine başladı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 4 ay süren eğitimlerinin ardından, İstanbul'a gelerek devriye görevi yapan atlı birliklerin ilk etapta tarihi yarımada, daha sonra ise stadyumlar ve çevresi ile parklarda da görev yapacakları bildirildi. 

Turistler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Telsizle aralarında koordinasyon sağlayacakları belirtilen Atlı Birlik Grup Amirliği ekiplerinin, "Önleyicilik" ve "Caydırıcılık" faaliyetlerinde yer alacakları kaydedildi.

Öte yandan, Sultanahmet meydanı ve çevresinde gezen atlı birlikler, turistler ve vatandaşlarca yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, atlı polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık 14 yıldır meydanda mısır sattığını belirten Faruk Kepez, "Turizm açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Vatandaşların huzuru açısından atlı birlikler faydalı olacak." dedi.

Bu arada, ekiplerin eğitim faaliyetlerinin süreceği de belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüAtlı BirliklerSultanahmet
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