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Atlantis AVM'ye Hindistan günü geliyor

Atlantis AVM’de Hint rüzgarı esmeye devam ediyor

Atlantis AVM'ye Hindistan günü geliyor

Atlantis AVM’de Hint rüzgarı esmeye devam ediyor

14 Ağustos 2016 Pazar 11:59
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Atlantis AVM'ye Hindistan günü geliyor

İSTANBUL- Atlantis AVM bir gelenek haline getirerek belli aralıklarla tekrarladığı Hint Festivali’ni 14 Ağustos Pazar günü saat 12.00-18.00 arasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yapılan ilk organizasyonun çok fazla ilgi görmesi nedeniyle 14 Ağustos'ta tekrar gerçekleşecek olan bu festival zengin içeriği ile herkesin ilgisini çekiyor. 

Etkinlikte neler var?
Durga Dans Kumpanyası
Hint Kınası Yapımı
Bhangra Dansı
İndian Shop Hint Kıyafeti Standı
Sahaja Yoga Ekibi
Bollywood Dans Workshop

Hindistan’da  geleneksel Hint dansı eğitimi gören dansçılardan oluşan "Durga Dans Kumpanyası" harika bir gösteri ile programa renk katacak. Ayrıca ruhumuzun arınmasına, huzur bulmasına, rahatlamasına yardımcı olacak profesyonel Yoga ekibi "Sahaja Yoga"da misafirlerle buluşacak. Yoga’nın içeriğini, tarihini, etkilerini misafirler ile paylaşacak olan grubun katılımcılara sürprizleri olacak.

Hindistan'a gitmeden Hindistan’ı yaşama fırsatı veren Atlantis AVM, gelen misafirlerin Hint kınaları yaptırabilecekleri, Hint kıyafetleri ve takıları satın alabilecekleri standları da misafirlerinin hizmetine sunuyor. Eğlenceli Bhangra Dansları ile neşeli vakit geçirebilecek olan misafirler profesyonel eğitmenler sayesinde Hint dansı yapıp, yeteneklerini görebilecekleri bir fırsat yakalayacaklar.

Durga Dans Kumpanyası;
Sabriye Kavuncu Taşdemir ve Irmak Eyinç tarafından kurulan Durga Bollywood Dans Kumpanyası 18 kişilik dansçı, 8 kişilik teknik kadrosuyla Türkiye’deki en geniş kapsamlı Bollywood dans ekibi. Durga Bollywood Dans Kumpanyası, sahnede dans etmenin yanı sıra, dansı tiyatral çeşitlemelerle birleştirerek aynı zamanda Hindistan’ın folk ve klasik danslarını da sahneliyor.

Haydi, 14 Ağustos Pazar günü Atlantis AVM'ye...

Adres: Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:6 Atlantis AVM. Kurtköy/Pendik/İstanbul (Sabiha Gökçen Hava limanı karşısı)
Telefon: 0216 685 11 77


Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.08.2016 10:18
Anahtar Kelimeler:
Hint GünüAtlantis AVM
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