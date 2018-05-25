Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar

İSTANBUL

Ümraniye'de bir ortaokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü iddiasıyla "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında, suç tarihinde cezai sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Telli ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Telli, "Rahatsızlığım nedeniyle bazı dönemlerde ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Birden gelen bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Telli, hasta olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Telli'nin her ne kadar üzerine atılı bulunan Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunun 1/2. maddesinde düzenlenen suçu işlediği kanaatine varılmışsa da, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporunda suç tarihinde cezai sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin kanaat bildirildiğinden, sanık hakkında TCK'nın 32/1. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, şu an asker olan sanık hakkında, askerden döndükten sonra belli aralıklarla gideceği hastanelerden düzenlenecek raporlara göre, akıl hastalarına özel güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Telli'nin Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk heykelini kırarak söktüğü ve bahçeye fırlattığı belirtilmişti.

Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli Telli'nin suçu kabul ettiği kaydedilen iddianamede, soruşturma kapsamında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınan şahsın şizofreni hastalığının alevlenme döneminde olduğunun tespit edildiği, bu nedenle suç tarihinde ceza sorumluluğunun bulunmadığı yönünde görüş bildirildiği aktarılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda Telli'nin, "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.