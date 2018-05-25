Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin...
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
Sahada kazandılar borsada kaybettiler
Sahada kazandılar borsada kaybettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri...

Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü iddia edilen şüpheli hakkında, cezai sorumluluğu bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü iddia edilen şüpheli hakkında, cezai sorumluluğu bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 12:20
0 Okunma
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar

İSTANBUL

Ümraniye'de bir ortaokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü iddiasıyla "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında, suç tarihinde cezai sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Telli ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Telli, "Rahatsızlığım nedeniyle bazı dönemlerde ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Birden gelen bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Telli, hasta olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Telli'nin her ne kadar üzerine atılı bulunan Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunun 1/2. maddesinde düzenlenen suçu işlediği kanaatine varılmışsa da, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporunda suç tarihinde cezai sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin kanaat bildirildiğinden, sanık hakkında TCK'nın 32/1. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, şu an asker olan sanık hakkında, askerden döndükten sonra belli aralıklarla gideceği hastanelerden düzenlenecek raporlara göre, akıl hastalarına özel güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Telli'nin Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk heykelini kırarak söktüğü ve bahçeye fırlattığı belirtilmişti.

Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli Telli'nin suçu kabul ettiği kaydedilen iddianamede, soruşturma kapsamında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınan şahsın şizofreni hastalığının alevlenme döneminde olduğunun tespit edildiği, bu nedenle suç tarihinde ceza sorumluluğunun bulunmadığı yönünde görüş bildirildiği aktarılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda Telli'nin, "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AtatürkAtatürk Büstü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar
Yatırımlık Beylikdüzü Satılık Daire İlanları
Yatırımlık Beylikdüzü Satılık Daire İlanları
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Ataköy sahili parklara ev sahipliği yapacak
Ataköy sahili parklara ev sahipliği yapacak
Polis servis aracı devrildi: 5 yaralı
Polis servis aracı devrildi: 5 yaralı
İBB, Medya Sanat Enstitüsü açacak
İBB, Medya Sanat Enstitüsü açacak
Taksiciler plaka kiralarında indirim istiyor
Taksiciler plaka kiralarında indirim istiyor
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama
İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ