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Ataköy sahili parklara ev sahipliği yapacak

Ataköy sahili konutlara değil parklara ev sahipliği yapacak

Ataköy sahili parklara ev sahipliği yapacak

Ataköy sahili konutlara değil parklara ev sahipliği yapacak

01 Nisan 2018 Pazar 19:59
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Ataköy sahili parklara ev sahipliği yapacak

Mülkiyeti TOKİ'ye ait olan Ataköy'deki Baruthane arazisi, üzerindeki inşaat planından vazgeçilerek günübirlik turizm ve rekreasyon alanı şeklinde vatandaşların kullanımına açılacak.

Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti TOKİ'ye ait olan Ataköy'deki Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi.

İmar çalışması 1991 yılında yapılan söz konusu arazi 2010 yılında ihale edilerek proje karşılığında özel sektöre devredilmişti. İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle vatandaşların kullanımına açılacak.

Eski İstanbul’un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar, aslına uygun olarak restore edilecek. Geri kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek.

"Projenin en büyük destekçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan" 

TOKİ Başkanı Ergün Turan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu arazideki sahil kısmının kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ataköy’de Baruthane olarak bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir yerdir. Ataköy sahilinde bulunan bu alanın imar çalışması 1991 yılında yapılmıştı. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirilmiştir. Yani, Ataköy sahillerine inşaat izni 1991 yılında verilmiştir. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu bu alan 2010 yılındaki imar izniyle ihale edilmişti. Şu anda mülkiyeti bize ait olan arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik."

Tarihi ve kültürel öneme sahip olan alanın İstanbulluların kullanıma sunulması için harekete geçtiklerini aktaran Turan, "Arazi içindeki kültürel varlıkların aslına uygun olarak restore edilmesi ve arazinin diğer kısmının da yeşil alana çevrilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) plan değişikliği yapıldı. Ataköy sahilindeki arazi dışındaki sahil bandının da kullanım hakkı idaremize aittir. Böylelikle İstanbullu vatandaşlarımız Baruthane’den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ergün Turan, Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği projemizi İBB ile hayata geçireceğiz. Şu anda bu alanda çok önemli mimarlarımız proje çalışmalarına devam ediyor. Mevcut alanın yeşillendirilmesi ile ilgili karar İBB’de kabul edildi. En kısa süre içerisinde Ataköy sahilini vatandaşlarımızın denizle bulaşabildiği bir alan haline getirip hizmete açacağız." görüşlerini aktardı.

Turan, 564 ada 160 parselde park olarak düzenlenecek alandaki çalışmalar için İBB ile protokol imzaladıklarını belirterek, alanın “Park ve Rekreasyon Alanı” olacak şekilde imar plan değişikliği yapılacağını dile getirdi.

TOKİ Başkanı Turan, “Amacına uygun olarak tasarlanan yeni plan TOKİ tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne teklif edilecektir." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AtaköyPark
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