Armin van Buuren ile İstanbul Müziğe Doyacak

5 kez dünyanın 1 numaralı DJ'i seçilen elektronik müziğin dünyaca ünlü efsane ismi ‘Armin van Buuren’, ‘Armin Only Embrace’ adlı dünya turnesi kapsamında 30 Eylül Cuma akşamı, İstanbul Ora Arena’da unutulmaz bir konser performansına imza atacak.



Armin van Buuren’ın solo setinde, Mr. Probz, Eric Vloeimans, Cimo Frankel, Betsie Larkin, Angel Taylor ve BullySongs gibi dünyaca ünlü isimlerin canlı performanslarıyla ve daha önce eşi benzeri görülmemiş şovlarıyla İstanbul adeta müziğe doyacak.



'One Colony' ev sahipliğinde gerçekleşecek Armin van Buuren’ın 6 saat sürecek ‘Armin Only Embrace’ şovuyla müzikseverler, cazz, hiphop, rock ve pop ile harmanladığı muhteşem gösteriye tanıklık etme fırsatı yakalayacak.













Bu unutulmaz deneyimin bir parçası olmaya hazır mısınız?



http://www.biletix.com/etkinlik/TLORA/TURKIYE/tr