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Anadolu yakasında bazı ilçelere 11 Temmuz'da elektrik verilemeyecek

Ataşehir, Beykoz, Kartal, Kadıköy, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 11 Temmuz'da elektrik kesintisi yapılacak.

Anadolu yakasında bazı ilçelere 11 Temmuz'da elektrik verilemeyecek

Ataşehir, Beykoz, Kartal, Kadıköy, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 11 Temmuz'da elektrik kesintisi yapılacak.

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:12
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Anadolu yakasında bazı ilçelere 11 Temmuz'da elektrik verilemeyecek

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi, Çamlıklı Sokak, Beykoz'da 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Bozhane Mahallesi, Mezarlık, Kiraz, Çarşı, Göllü, Bayırbaşı sokaklar,11.00 ile 13.00 saatleri arasında Göllü Mahallesi, Doğa, Dereboyu Yolu, Anadolu, Karanfil, Baraj Yolu sokaklara elektrik verilemeyecek.

Kartal'da 09.00 ve 14.00 saatleri arasında Çavuşoğlu Mahallesi, Çetinay, Kiraz, Ardıç, Sevimli, Peri, Müge, Bahçeciler, Bozkır, Barbaros Hayrettin Paşa, Ülkü, Dağ, Çavuşoğlu, Spor, Yakacık sokaklar, 09.00 ile 13.00 arasında Hürriyet Mahallesi, Peker, Tufan-Turan, Apaydın sokaklar elektrik alamayacak.

Aynı gün, elektrik kesintisi yapılacak diğer bölgeler şu şekilde:

"Kadıköy'de, 05.00 ile 07.00 arasında Caferağa Mahallesi, Gürbüztürk, Dalga,  Şair Latifi, Neşe, Ruşenağa, Ressam Şeref Akdik, Cemal Süreya, Moda, Kağnı, Dr. Şakirpaşa-Muratbey, Fırıldak, Bademaltı, Sivastopol, Leylek, Dr.Esat Işık sokaklar.

Sancaktepe'de, 09.30 ile 14.00 arasında Abdurrahmangazi Mahallesi, Ebubekir Sokak, 13.00 ile 15.00 arasında İnönü Mahallesi, Sultangazi, Sumru, Kırlangıç, Erdoğan sokaklar, 16.00 ile 18.00 arasında Osmangazi Mahallesi, Sinop, Orkun, Ayazma, Ayraç, Ödül, Saliha, Sevil, Devran, Fıstık, Hanife, Tirebolu, Polat sokaklar.

Şile'de 09.00 ile 10.00 arasında Avcıkoru Mahallesi ve sokakları, 11.00 ile 12.00 arasında Ulupelit Mahallesi ve sokakları.

Sultanbeyli'de 09.00 ile 12.00 arasında Adil Mahallesi, Sera, Nane, Cabir, Höyük, Çilingir, Dırama, Medine, Kule sokaklar.

Pendik'te 09.00 ile 14.30 arasında Velibaba Mahallesi, Limon, İstanbul, Sahaflar, Yakın, Olimpiyat sokaklar, 14.00 ile 18.00 arasında Velibaba Mahallesi, Funda, Yunus Emre, Zeynep, Geçit, Gümüş sokaklar, 09.00 ile 14.00 arasında Güzelyalı Mahallesi, Liman Sokak.

Tuzla'da 10.00 ile 14.00 arasında Orta Mahallesi, Süreyya, Benjamin, Derinçay, Aktepe, Akören, Nurbaba, Kınalıkar sokaklar."


AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 11:34
Anahtar Kelimeler:
Elektrikönce Vatan
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