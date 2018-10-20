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Aliya İzzetbegoviç vefatının 15. yılında Bağcılar'da anıldı
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Aliya İzzetbegoviç vefatının 15. yılında Bağcılar'da anıldı

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 15. yılı nedeniyle, Bağcılar Belediyesi'nce anma programı düzenlendi. 

Aliya İzzetbegoviç vefatının 15. yılında Bağcılar'da anıldı

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 15. yılı nedeniyle, Bağcılar Belediyesi'nce anma programı düzenlendi. 

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:57
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Aliya İzzetbegoviç vefatının 15. yılında Bağcılar'da anıldı

İSTANBUL

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi’ndeki program, Boşnak Dünyası Gazetesi Yazarı Erol Sevim’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Burada konuşan eski Bosna Hersek Savunma Bakanı Sakib Mahmuljin, Aliya İzzetbegoviç'in ülkesi ve Boşnak halkı için yaptıklarının değerinin, büyüklüğünün, anlamının farkına varılamadığını belirtti.

İzzetbegoviç'in kendilerine Bosna Hersek'in yanında millet olarak tarih sahnesinde var olma onurunu da kazandırdığını söyleyen Mahmuljin, "İzzetbegoviç ile dünyanın birçok ülkesini ziyaret etme şansı buldum. O ziyaretlerde bir şeyi gördüm. Dünyada Bosna denildiği zaman bize bütün kapılar açılıyordu." dedi. 

Törende, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye okumaya gelen öğrencilerle karşılaştığını ve duygulandığını söyleyen Mahmuljin, geçen yılki anma töreninde Türkiye'yle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya değinerek, şunları kaydetti: 

"Geçen yılki toplantıda aranızdan biri 'Bosna savaşında Türkiye'nin rolü neydi?' diye sormuştu. Kendisine, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Silahlı Kuvvetleri Bosna Hersek'in tam ortasında, kalbindeki, kendisinin komutanlığı sahasında olan Zenica şehrine geldikleri zaman kendi kendime artık Bosna Hersek Devleti ve Boşnak halkı güven içindedir demiştim ve buna inanmıştım' cevabını vermiştim." 

Mahmuljin, kendileri için Allah'ın en büyük nimetinin onları İzzetbegoviç ile silah arkadaşı ve dost kılması ve aynı dönemde Bosna için mücadele vermeleri olduğunu belirterek, bundan daha büyük mutluluk ve nimet olmayacağını vurguladı. 

Emekli Tuğgeneral Şerif Patkoviç ise, katılımcılara Bosna Hersek'teki şehit ailelerinin ve gazilerin selamını getirdiğini söyledi. 

Aliya İzzetbegoviç'in emanetinin çok açık ve net olduğunu aktaran Patkoviç, "Aslında Türkiye'deki seçimler için çok endişelendim ve takip ettim. Kendi ülkemdeki seçimleri bu kadar takip etmedim. Çünkü biz hayal ediyoruz, rüyalarımızda görüyoruz. Neyi hayal ediyor ve rüyalarımızda görüyoruz? İnşallah, bu ümmetin eskiden olduğu gibi bir araya gelmesini." diye konuştu. 

Patkoviç, gençlerden doğruluk ve hak için mücadeleye devam etmelerini ve yılmamalarını isteyerek, "İnşallah zafer sizin olacaktır. Bizim değerli öğrencilerimiz, siz en iyileri olmak zorundasınız ve sizler diğerlerinin yaptıklarının 10 katını yapmak zorundasınız. Biz küçük bir milletiz ama çok büyük yüreğe sahibiz, biz bütün dünyayı sevdiğimiz için bu yüreğe sahibiz." dedi.

Programda, Aliya İzzetbegoviç ile Dudakoviç, Patkoviç ve Mahmuljin'in birlikte yer aldığı fotoğraflar da katılımcılara gösterildi.

Anma programına, emekli Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Atıf Dudakoviç de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aliya IzzetbegoviçBağcılarAnmaBosna Hersek
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