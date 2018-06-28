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AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul'da Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir sağanağın etkili olması beklendiği bildirildi.

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul'da Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir sağanağın etkili olması beklendiği bildirildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:34
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AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'un, Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir sağanağın etkisi altına gireceği belirtildi. 

Açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre, bir saat içerisinde güney bölgelerinden başlayacak olan yağış; Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Yağışın saat 21.00'e kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AKOMİstanbulSağanak
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