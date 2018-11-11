10 Kasım “Atatürk’ü Anma Konferansı” 

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Çiftehavuzlar 118-Y Lions Kulübü; 7 Kasım 2018 Çarşamba günü “Kültür-Sanat ve Atatürk” konulu konferans için Kilercibaşı Köşkü etkinlik alanında İstanbul-Maltepe, Çiftehavuzlar ve Kalamış Sahil Lions Kulüpleri Kültür ve Sanat Komitesi İşbirliği ile bir araya geldi ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma gününe dair bir konferans verdiler.

Konferans; kokteyl öncesi Lions Başkanın “Sevgili dostlarımız, Hintli Filozof Bhartrihari’nin söylediği gibi bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir ’ demesiye başladı.

Konferansı düzenleyen ve oluşumunu sağlayan Lions Başkanı “Konferansın konuğu ve konuşmacısı hepimizin çok yakından tanıdığı ve bugüne kadar hayranlık ile takip ettiği asil yürekli çalışkan bir asker, aydın bir gazeteci ve siyasetçi, yediden yetmişe tüm Atatürk sevdalısı insanların gönüllerini fethetmiş gerçek bir vatansever olarak zihinlerimize yerleşmiş Türker Ertürk Paşa’dır” diye demeç verdi.

Konuşmacı Türker Ertürk Paşa konferansın konusu Atatürk’ün bildiğimiz ve bilmediğimiz Kültür ve Sanat yönünü, slayt gösterileri ile dinleyicilere anlattı ve derin bilgiler aktardı.

Etkinliği Düzenleyen Ln.Öznur Özbek, Ln.Leman Elkan, Ln.Ahmet Demirer İst. Maltepe Lions Klb.Bşk.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’NDE “BİR HİLAL UĞRUNA” SERGİSİ

Çanakkale Savaşına ait savaş malzemeleri ve dokümanlarının asıllarının sergilendiği sergiye; İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fenerbahçe E. Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Prf. Dr. Ahmet Vefik Alp, Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri, Bürokratlar, Siyasetçiler, Tarih Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Dr. R.Sertaç Kayserilioğlu, Organizasyon Direktörü Fisun Bellisan, Türkiye Muharip Gaziler İstanbul Dernek Başkanı Ahmet Kendigel ve Yönetim Kurulu Gazileri, davetliler, misafirler, Askeri Komutanlar, Basın ve Medya Kuruluşları katıldı.

Başkan Aziz Yıldırım konuşmasında “Aziz vatanımızın işgalden kurtuluşa geçirdiği evreleri gelecek kuşaklara aktarmak için bir borç görev olarak gördüğümüz için Çanakkale Sergisini açtık”... “Çanakkale yüce Türk milletinin yeniden diriliş destanıdır...Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarına vatanımız, bayrağımız, aziz milletimiz için kanlarını, canlarını veren tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

118-Y Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Komitesi Başkanı Ln. Fisun Bellisan’ın bu anlamlı günde sergiyi organize etmiş olması da katılımcıları duygulandırdı.

18 Mart Çanakkale Zaferi duygu yüklü olarak anılarak ve şehitler için saygı duruşu yapılarak sergi son buldu.

Sergilenen anlamlı ve görülmeye değer eserler Fenerbahçe Spor Kulübü’nün müzesi’nde 6 Mayıs 2018 tarihine kadar gezilebilir.