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Zulme sessiz kalamazdık

Başbakan Erdoğan, Suriyeli diplomatlara 72 saat içinde Türkiye'den ayrılmaları talebinin iletildiğini belirtti, ''Zulme sessiz kalamazdık'' dedi.

Zulme sessiz kalamazdık

Başbakan Erdoğan, Suriyeli diplomatlara 72 saat içinde Türkiye'den ayrılmaları talebinin iletildiğini belirtti, ''Zulme sessiz kalamazdık'' dedi.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 15:38
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Zulme sessiz kalamazdık
ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Vilayetler Evi'ndeki Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Dışişleri Bakanlığının, Suriyeli diplomatlara 72 saat içinde Türkiye'den ayrılmaları talebini ilettiğini söyledi. Hula'da 50'si çocuk 110 kişinin, tankla topla öldürülmesi üzerine uluslararası camianın ortak bir duyarlılık gösterdiğini belirten Erdoğan, "Zulme sessiz kalmak, rıza göstermek zulümdür. Zalimlerin yanında yer almak da aynen onlar gibi zalim olmaktır. Bunlara sessiz kalamazdık" diye konuştu.
Erdoğan, "Suriye'den kaçan PKK'lıların yakalandığı yönünde bilgiler var. Kayseri'deki olayın da Suriye'den kaçan PKK'lılar tarafından gerçekleştirildiği yönünde iddialar vardı. 'Tampon bölge' seçeneği daha yakın diyebilir miyiz'' sorusuna, ''Bunların hepsi gelişmelere göre atılacak adımlar ve bizim tüm ilgili birimlerimizle değerlendirmesi yapılarak ondan sonra alacağımız kararlardır. Şu anda bu konuyla ilgili aldığımız bir karar yok, alırsak bunu zaten açıklarız'' yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 07:39
Anahtar Kelimeler:
Tayyip Erdoğan
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