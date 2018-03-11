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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3300 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3300 terörist etkisiz hale getirildi.

11 Mart 2018 Pazar 14:19
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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Türk Silahlı KuvvetlerinceZeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3300 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3300 olduğunu bildirdi.

5 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 5 köyü daha YPG/PKK-DEAŞ'tan temizledi.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul köyleri ve Cinderes beldesine bağlı Kane Kauer köyünü terörden arındırdı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 140'ı köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 176 bölgeyi kontrolüne aldı. 

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

AA

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Zeytin Dalı
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