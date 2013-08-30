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Zafer Bayramı Resepsiyonu ilk kez Çankaya Köşkü'nde

30 Ağustos resepsiyonu Cumhurbaşkanı Gül'ün ev sahipliğinde ilk kez Çankaya Köşkü'nde verilecek. Muhalefet resepsiyona katılmayacak.

Zafer Bayramı Resepsiyonu ilk kez Çankaya Köşkü'nde

30 Ağustos resepsiyonu Cumhurbaşkanı Gül'ün ev sahipliğinde ilk kez Çankaya Köşkü'nde verilecek. Muhalefet resepsiyona katılmayacak.

30 Ağustos 2013 Cuma 11:50
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Zafer Bayramı Resepsiyonu ilk kez Çankaya Köşkü'nde

ANKARA

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

Ankara'daki ilk kutlamalar Anıtkabir’de düzenlenen törenle başladı. Tören, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Serruh Kaleli, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ ve Ali Babacan, Bakanlar Kurulunun bazı üyeleri, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk'ün mozolesine, kırmızı beyaz karanfillerden oluşturulmuş ay yıldız ile Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gül ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı,

Cumhurbaşkanı Gül, buradaki törenin ardından Çankaya Köşkü'nde tebrikleri kabul edecek. Daha sonra Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda 164. Dönem diploma ve sancak devir teslim töreni yapılacak, bu törene de Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan katılacak.

Daha sonra devlet protokolü Atatürk Kültür Merkezi tören alanındaki resmigeçiti izleyecek.
Kutlamalar kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunulacak, Vatan Caddesi'nde resmigeçit yapılacak.

Bu yıl Zafer Bayramı Resepsiyonu'na ilk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ev sahipliği yapacak.

Çankaya Köşkü resepsiyon için 1600'e kişiye eşli davetiye gönderdi. Resepsiyona muhalefet partisi liderleri katılmayacak.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 11:50
Anahtar Kelimeler:
Zafer Bayramı Resepsiyonu Ilk Kez Çankaya Köşkünde
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