Yüzlerce insan “Sessizliğe” ses oldu

İSTANBUL- “Küpeli köpeklerin dramı” adı altında bölgede birçok köpeğin can çekişerek ölmesi üzerine konunun üzerine giden başta Hayvan Hakları için Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer ve Göktürk- Kemerburgaz hayvanseverleri İl Emniyet Müdürlüğünden yasal izinler alarak bugün (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü) Eyüp Sultan Belediyesi önünde protesto gerçekleştirdiler.

Özge Özberk, Yeşim, Tuna Arman, Yonca Evcimik ve Leman Sam, Ömür Gedik, Elif Baysal gibi ünlü isimlerin aralarında bulunduğu İstanbul Barosu’ndan Av. Yasemin Babayiğit Sürücü, Av. Özen Erdoğan, Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu; Hayvan Hakları için Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer, Tüm Orman Grupları, Beyaz Melek, Kurtköy Patileri, Huysuz İhtiyar, Bizim Çocuklar Sokaktaki Canlar, Orman Meleği, Çarşı Grubu, STK’lar, HAYTAP, HAYKONFED, Tüm Hayvan Hakları Derneklerinin İzmir, Rize, Ankara temsilcileri ve her yerden gelen yüzlerce hayvanseverin katılımı ile gerçekleşti.

Tüm katılımcı başkanlar adına sözcü olarak İstanbul Barosu’ndan Av. Yasemin Babayiğit Sürücü basın açıklaması yaptı.

“Cumhurbaşkanımız duysun”

“Sevgili arkadaşlar, Eyüp Sultan Belediyesinin geçtiğimiz günlerde sokak canlarımıza yaptığı kanunsuz toplaması üzerine yüzlerce hayvansever bugün bir araya geldik. Gelemeyen binlerce hayvanseverimiz sosyal medyadan bizlere olan tüm desteğini gerek şikayetleri gerekse paylaşımlarıyla gösteriyor. Buraya gelmemizin diğer bir nedeni de Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerdeki “Medeniyet sokak hayvanlarına şefkatli davranılması demektir” şeklindeki beyanatı ile tüm belediyelere bu konudaki görüşünü açıklamış ve bu yönde davranılmasının talimatını vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın genel başkanı olduğu Ak Parti’nin mensubu olan Eyüp Sultan Belediyesinin Belediye Başkanı Remzi Aydın, son günlerdeki gerçekleştirdiği bu sokak hayvanlarımıza yaptığı talimatlar ile sadece kanunlara aykırı davranmamış aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın beyanlarına da aykırı davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’de popülasyonu milyonlara ulaşmış hayvan severlerle Ak Parti’yi adeta karşı karşıya getirmek istercesine kanun dışı uygulamalar yapmıştır. Bizler tüm tepkilere rağmen bu eylemlerine devam eden Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın görevden alınmasını talep etmekteyiz. Senelerdir Eyüp ilçesinde katledilen ve yaşam hakları elinden alınmış tüm sokak hayvanları adına sizden rica ediyoruz, masum hayvanların kanını yerde bırakmayınız!” dedi.

“Son vermeye çağırıyoruz”

“Küpeli köpek toplamak kanuna aykırıdır. Köpek toplama şekilleri kanuna aykırıdır. Toplama esnasında hayvana eziyet kanuna aykırıdır.” Başlıkları altında açıklamalarına devam eden Av. Yasemin Babayiğit Sürücü, “Refah içinde yaşatmayı amaçlayan ve kontrolsüz üremeyi engellemek için kısırlaştırma gibi bilimsel insani ve vicdani bir yolla popülasyonun kontrol alınmasını hizmete bağlayan ve 2004 yılında Ak Parti tarafından çıkarılan “Hayvanları Koruma Kanunu” uygulamıyor. Bünyesinde 4 veteriner hekimi ve uygun Kısırlaştırma Merkezi olmasına rağmen yıllardır kısırlaştırma yapmayarak görev ihlali yapmış olan Eyüp Belediyesi, bu sebeple yıllardır sayıları hızla artan bu canlarımızın olması gerektiğinden daha çok çoğalmasına neden olmuştur. Bunun neticesinde de hayvanları başka ilçelere ve ormanlara atarak yok etmiştir. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyesini protesto etmemize neden olan ve bardağı taşıran son damla ise, belediye ekipleri tarafından kaç gündür aralıksız olarak gerçekleştirilen “sokak hayvanı toplama eylemleri”dir. Tüm medya organlarında yayınlanan toplama görüntüleri toplumda isyan yaratmış ve biz hayvan severleri sokağa dökmüştür. Eyüp Belediyesi’ni ve bu haksız ve kanuna aykırı işkenceye sessiz kalan tüm yetkilileri, sorumluları bu vahşete derhal son vermeye çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Elinizdekileri getirin”

“Bu çerçevede duyurmak isteriz ki, 5199 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine ve aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’na aykırı olarak gerçekleştirilen her türlü işlem ve toplama eylemi hakkında ayrı ayrı şikayet hakkımızı kullanacağımızı ve tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunarak adalet önünde hesap soracağımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz” diyen Sürücü, bu çerçevede, elinde bu eylemlere ilişkin yazılı delil bulunan (resim, video, evrak vb.) ve tanıklık yapabilecek kişilerin hayvanhaklarimerkezi@gmail.com adresine, e-posta yolu ile Ad Soyad ve geçerli adresleri ile birlikte görgü ve bilgilerini yazılı olarak göndermelerini rica ederek sözlerini noktaladı.

“Görevden alınsınlar”

Hayvan Hakları için Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer, "Biz bu ülkenin vicdan sahibi bireyleri olarak Eyüp Sultan Belediyesi sınırlarında yaşam mücadelesi veren tüm sokak hayvanları adına başta Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın, Eyüp Belediyesi Veteriner hekimlerinin ve bu eylemde parmağı bulunan herkesin görevden alınmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Evinin önündeki köpeğin içler acısı halini görünce üzüntüden kalemi eline aldığını söyleyen Elif Baysal “Siz sokak köpeklerini bilmezsiniz” şiirini tüm hayvanseverlerle paylaştı. Yapılan eylemin ardından hayvanseverler sorunsuz bir şekilde evlerine dağıldı.

Haber - Fotoğraf: Elif Günay