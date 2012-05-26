Yüzde 7,6'lık zam teklif ettik

SİVAS - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sivas Valisi Ali Kolat'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Sivas'ın, cumhuriyetin kuruluş merkezi olması hasebiyle önemli bir kent olduğunu söyledi.



Bir basın mensubunun 2012 yılı memur zammıyla ilgili yaşanan süreci hatırlatması üzerine Çelik, ''Ülkemizde enflasyon rakamlarına bakıyoruz. Son 10 yılda enflasyonun kesin rakamı yüzde 135,3. Yani 10 yılda oluşan enflasyon rakamı yüzde 135,3. Memurlara verdiğimize bakıyoruz. Memurlarımıza yüzde 228 ortalama zam yapmışız. Şimdi yüzde 228 mi büyük, yüzde 135,3 mü? Böyle bir tablo var önümüzde'' diye konuştu.

Bakan Çelik, toplu sözleşme müzakerelerinde ücret zammı olarak teklif ettikleri rakamın yüzde 7,6 olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Bunun yanında diğer hizmet kollarında yaptığımız anlaşmalar var. 11 hizmet koluna verdiklerimiz var, onları söylemiyorum. Yalnız ücret zammı olarak 7,6. Beklenen enflasyonu ise Merkez Bankası açıkladı. Yılın ilk yarısında bir sapma yok, 3 ile 3,5 arasında olacak. İkinci yarıda daha da düşeceği ifade ediliyor. Yüzde 6-6,5 civarında olacak bir enflasyon beklentisine karşı, yüzde 7,6'lık bir ücret zammı teklif etmişiz. Hakem Heyeti'ne gitti. Hakem Heyeti salı günü en geç kararını açıklayacak. Açıklarken de tabi ki ülkenin gerçekleri, mali disiplin uygulamaları, 74 milyonun talepleri, her şey, yani bütün ekonomik veriler önlerinde olacak. Bir taraftan da memurlarımızın geçim şartlarını, memurlarımızın taleplerini yan yana koyacaklar. Bizim müzakerede aldığımız kararın haklılığına inanırlarsa, Hakem Heyeti tarafından onaylanıp geçer. 'Hayır' denirse, 'burada fazla verilmiş, biraz eksiltin' der, 'az verilmiş' derlerse, arttırırlar. Bu tamamen Hakem Heyeti'nin takdirindedir.''