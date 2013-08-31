Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 370 bin 338 öğrencinin 2013-2014 yurt yerleştirme sonuçlarını basın toplantısıyla YURTKUR internet sitesine yükledi.

Yurtlardaki 310 bin yatak kapasitesinin, 25 bin ranza eksiltilmesine karşın korunduğunu ifade eden Kılıç, ranzaları tamamen kaldırarak, tüm yurtlarda baza sistemine geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl 47 bin 423'ü kız, 40 bin 279'u erkek olmak üzere toplam 87 bin 702 öğrencinin yurtlara yerleştirileceğini belirten Kılıç, kapasitenin artırılması ya da yurtlardaki öğrenci sayısının azalması durumunda, yedek listeden yaklaşık 85 bin öğrencinin yerleştirilmesinin de elektronik ortamda yapılacağını kaydetti. Kılıç, bu yıl yurtlarda 6 bin 316 yabancı öğrencinin kalacağını da belirtti.

YURTKUR Genel Müdürünce kullanılan yüzde 5'lik kontenjan uygulamasına bu yıl son verildiğini anımsatan Kılıç, "Yüzde 5'lik kontenjan ne bakan, ne genel müdür tarafından kullanılacak. Bu şekilde gençlerimizde hayatın daha en başında 'bir adaletsizlik var mı' duygusunu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilere 200 liralık yemek katkısı uygulamasının süreceğini de bildiren Kılıç, bunun 10 aylık maliyetinin 339 milyon lira olduğu bilgisini verdi.

Yüksek öğrenim kredisinden faydalanan öğrenci sayısının mezunlar çıktıktan sonra 687 bin 340 olduğunu belirten Kılıç, 1 Ocak 2014'ten itibaren yeni başvurularla bu rakamın 900 bine yükselmesini öngördüklerini, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını söyledi.

Kılıç, burs alan öğrenci sayısının 1 Ocak 2014 itibarıyla 301 binden 400 bine yükselmesini beklediklerini dile getirerek, bursların geçen yılki maliyetinin 1 milyar 249 milyon lira olduğunu bildirdi.

"8 kişilik odalar tasfiye edildi"

Yurtlarda 8 kişi ve üzerindeki kapasiteli odaların tasfiye edildiğini, yılbaşından itibaren 8 kişilik oda kalmayacağını dile getiren Kılıç, "Öğrencilerimiz yaz tatilinden dönüşünde yurtlardaki değişimi fark edecekler" dedi.

Kılıç, kredi, burs, yemek katkısı, yurt inşaatları ve yenileme için geçen yıl toplam 6 milyar 191 milyon lira harcama yapıldığını belirtti.

Harçların 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kaldırıldığını anımsatan Kılıç, bunun kamu maliyesine külfetinin 1,2 milyar lira olduğunu söyledi.

İngiltere'de harçların 3 kata varan oranlarda artırıldığını, 9 bin pounda kadar ulaştığını belirten Kılıç, Avrupa'yı sarsan ekonomik krize rağmen kendilerinin harçlardan feragat ettiklerini kaydetti.

Kılıç, "Yurdum Evim Ücretsiz İnternetim" kampanyası kapsamında Avrupa'nın en büyük internet ağlarından birine sahip olan YURTKUR'da öğrencilerin kablosuz internetten ücretsiz yararlanmaya devam edeceklerini de bildirdi.

Askeri okul ve polis okulu öğrencilerine de kredi

Bakan Kılıç, askeri okul ve polis okulları öğrencilerinin de yüksek öğrenim öğrencisi olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, bu yıldan itibaren gerekli belgelerle başvuran askeri ve polis okulu öğrencilerinin de öğrenim kredisinden yararlandırılacağını söyledi.

Kılıç, kara, hava ve deniz harp okulu, GATA'daki 9 bin 815, Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okullarındaki 17 bin 726 öğrencinin yüksek öğrenim kredisinden faydalanabileceğini kaydetti.

"İkinci öğrenim ücreti harç değil"

Daha sonra soruları yanıtlayan Kılıç, bir gazetecinin ikinci öğrenim öğrencilerinin ödemelerine ilişkin sorusu üzerine "Harçları geçen yıl kaldırdık ama ikinci öğrenim ücreti harç değil dolayısıyla ikinci öğrenim ücreti bundan muaf tutuldu. Birinci öğretimde eğitimine devam eden öğrencilerin ödemek zorunda olduğu rakamlar yüksek öğrenim harcıydı, biz bunu kaldırdık. İkinci öğrenim ücretlerine devam edilecek. Harç kredisi olarak bir düzenleme üzerinde çalışabiliriz. Mezuniyetlerinden sonra işe girdikten sonraki süreçte, geri ödemelerini gerçekleştirmek üzere bir kredi uygulaması üzerinde çalışma yapılabilir eğer yoğun bir talep gelirse" dedi.

İkinci öğretimin güvenlik, temizlik, ısıtma soğutma, hocaların ek ders ücretleri nedeniyle yüksek maliyetli bir sistem olduğuna işaret eden Kılıç, bu giderlerin yüzde 80'inin devlet tarafından sübvanse edildiğini anlattı.

"Kısıtlama değil önünü açma öncelikli hedef"

Yurtlarda öğrencilerin internet kullanımında sosyal medya başta olmak üzere kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceği yönündeki soru üzerine de Kılıç, yurtlardaki talepleri ve sorunları sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan öğrencilerden öğrendiklerini belirtti. Kılıç, sosyal medyanın kısıtlanması değil önünü açmanın öncelikli hedef olması gerektiğini söyledi.

Herhangi bir filtreleme olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Kılıç, öğrencilerin internete dersleri, araştırmaları için ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Yurdum Evim Ücretsiz İnternetim kampanyası kapsamındaki geniş bant internet hizmeti, amaçları doğrultusunda kullanıldığı sürece bir kısıtlama mevzu bahis olmayacaktır ama kendisine sınırsız paket arzu edenler elbette ki cebinden parasını ödeyerek dilediği pakete, dilediği sınırsızlık içerisinde erişme hak ve imkanına sahiptir" diye konuştu.

Kılıç, bir başka soru üzerine yurtlarda deprem güçlendirme çalışmaları yapıldığını, bazı yurtlardan yeni binalara transferler gerçekleştirileceğini söyledi.

"Oda ve koridorlarda kamera olmayacak"

Yurtlara yerleştirilecek kamera sistemlerine ilişkin soru üzerine de Kılıç, kameraların oda ve koridorlarda değil dış mekanlarda olacağını vurguladı. Konunun bu şekliyle haber olmasının, kamuoyunu yanılttığını ifade eden Kılıç, yurtların büyük bölümünde bu sistemin olduğunu, kalanlar için de çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Kılıç, bu sistemin yurtlardan bağımsız şekilde çevrelerinde gerçekleşen olayların aydınlatılmasında da kullanıldığına işaret etti.

Açıklamanın ardından Kılıç, T.C. kimlik numarasına göre sıralanan yurt yerleştirme sonuçlarını sistem üzerinden YURTKUR internet sitesine yükledi.

Kılıç, kız öğrenciler için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, yurtlardaki yerleşme oranının yüzde 61 kız, yüzde 39 erkek öğrenci olduğunu sözlerine ekledi.