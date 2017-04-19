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YSK halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetti

YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetti. Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verildi.

YSK halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetti

YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetti. Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verildi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 18:08
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YSK halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetti

ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruları reddetti. Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verildi.

YSK'dan yapılan açıklamada CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin taleplerini değerlendirdi.

Açıklamada, "Halk oylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, bugün 10.30'da başlayan YSK toplantısında görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her 3 talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda, 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğuyla reddine saat 17.30 itibarıyla karar verilmiştir." denildi.

AA

Son Güncelleme: 19.04.2017 18:23
Anahtar Kelimeler:
IptalOylamaBaşvuru RedHalk OylamasıYSK
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