Yönetmelik 19 Mayıs'a yetişecek

Dinçer, Londra 2012 Olimpiyatları'nda Türkiye adına meşale taşıyacak Şeydanur Kabasakal'ı kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dinçer, bir gazetecinin ''YÖK Genel Kurulu'nda formasyon eğitimine ilişkin konunun tekrar görüşüleceği söyleniyor. Bununla ilgili Bakanlığın bir talebi oldu mu veya herhangi bir beklentiniz var mı'' sorusunu da şöyle cevaplandırdı: ''Biz öğretmen meselesiyle alakalı olarak gerek öğretmenin yetiştirilmesi gerek öğretmenlerimizin istihdamı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekse de öğretmenlik mesleğinin kariyer planlamasının yapılmasıyla alakalı bütün bir program uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Biz sistem anlayışı, perspektifiyle meseleyi ele alıyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde konuyu sizinle daha ayrıntılı paylaşacağız. Dolayısıyla parça parça alınacak tedbirlerle Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin sorunlarının çözülemeyeceğini düşünüyorum.'' Milli Eğitim Bakanı Dinçer, ''19 Mayıs nasıl kutlanacak? Yönetmelik o tarihe yetişecek mi'' sorusu üzerine de ''Ben yetişeceğini tahmin ediyorum. Evet, bu yönetmelik hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktaki çalışma neticelendirildi. O, bir metne dönüştürüldü. Onunla ilgili bir gözden geçirme yapılıyor bildiğim kadarıyla ve yönetmelik yayımlandıktan sonra içeriğini sizinle ayrıntılı olarak paylaşacağız'' dedi.





Son Güncelleme: 04.05.2012 01:34