Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yönetmelik 19 Mayıs'a yetişecek

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 19 Mayıs törenlerine ilişkin yönetmelikle ilgili, "Ben yetişeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Yönetmelik 19 Mayıs'a yetişecek

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 19 Mayıs törenlerine ilişkin yönetmelikle ilgili, "Ben yetişeceğini tahmin ediyorum" dedi.

04 Mayıs 2012 Cuma 09:33
440 Okunma
Yönetmelik 19 Mayıs'a yetişecek
Dinçer, Londra 2012 Olimpiyatları'nda Türkiye adına meşale taşıyacak Şeydanur Kabasakal'ı kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Dinçer, bir gazetecinin ''YÖK Genel Kurulu'nda formasyon eğitimine ilişkin konunun tekrar görüşüleceği söyleniyor. Bununla ilgili Bakanlığın bir talebi oldu mu veya herhangi bir beklentiniz var mı'' sorusunu da şöyle cevaplandırdı: ''Biz öğretmen meselesiyle alakalı olarak gerek öğretmenin yetiştirilmesi gerek öğretmenlerimizin istihdamı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekse de öğretmenlik mesleğinin kariyer planlamasının yapılmasıyla alakalı bütün bir program uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.  Biz sistem anlayışı, perspektifiyle meseleyi ele alıyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde konuyu sizinle daha ayrıntılı paylaşacağız. Dolayısıyla parça parça alınacak tedbirlerle Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin sorunlarının çözülemeyeceğini düşünüyorum.'' Milli Eğitim Bakanı Dinçer, ''19 Mayıs nasıl kutlanacak? Yönetmelik o tarihe yetişecek mi'' sorusu üzerine de ''Ben yetişeceğini tahmin ediyorum. Evet, bu yönetmelik hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktaki çalışma neticelendirildi. O, bir metne dönüştürüldü. Onunla ilgili bir gözden geçirme yapılıyor bildiğim kadarıyla ve yönetmelik yayımlandıktan sonra içeriğini sizinle ayrıntılı olarak paylaşacağız'' dedi.

Son Güncelleme: 04.05.2012 01:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ