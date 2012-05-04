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YÖK'ten pedagojik formasyon açıklaması

YÖK'ten, alan fakülteleri mezunları için açılan öğretmenlik sertifika programlarına ilişkin yapılan açıklamada, "açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

YÖK'ten pedagojik formasyon açıklaması

YÖK'ten, alan fakülteleri mezunları için açılan öğretmenlik sertifika programlarına ilişkin yapılan açıklamada, "açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

04 Mayıs 2012 Cuma 08:56
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YÖK'ten pedagojik formasyon açıklaması
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya başkanlığındaki YÖK Genel Kurulu sona erdi.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı sıra gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı ve öğretmen adayı yetiştiren kurumlardan mezunların sayısı dikkate alınarak YÖK bünyesinde oluşturulan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu'nun YÖK'e sunduğu önerilerin 5 Nisan'daki YÖK Genel Kurulu'nda kabul edildiği anımsatılan açıklamada, "Söz konusu kararlarda halen üniversitelerimizde açılmış bulunan pedagojik formasyon programlarına devam eden öğrencilerin haklarının saklı olduğu ifade edilmişti. Ancak kararda yer alan 'mevcut öğrenciler' ifadesinin farklı yorumlara yol açtığı gözlemlenmiş olup, konuya açıklık getirmek üzere ilgili kararlar, bugün toplanan Kurulumuzda yeniden müzakere edilmiştir" denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu'nun yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirilecek yeni bir model uygulamaya konuluncaya kadar halen izin verilen üniversitelerde açılacak pedagojik formasyon programlarına, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 80 No'lu kararında yer alan alanlarda eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerin başvurma hakkının saklı olduğuna, Kurulumuzun 3 Mayıs tarihli toplantısında karar verilmiştir. Dolayısıyla, konuyla ilgili olan yükseköğretim kurumlarımızda halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak herhangi bir mağduriyeti söz konusu olmayıp, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır."
Açıklamada ayrıca Akdeniz, Ankara, Atatürk, Boğaziçi, Cumhuriyet, Çukurova, Dicle, 9 Eylül, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, Gaziantep, İnönü, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, 19 Mayıs, Orta Doğu Teknik, Trakya ve Yıldız Teknik üniversitelerinin rektör adaylarını belirlemek üzere 14-15-16 Haziran tarihlerinde üniversitelerinde seçim yapmalarının kararlaştırıldığı belirtildi.
 

Son Güncelleme: 04.05.2012 00:57
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