Yokluğunu da iyi hesap edin

BEYPAZARI
Çiçek, ''Bir şeyin varlığından şikayet ederken, yokluğunda ortaya çıkabilecek problemleri de iyi hesap etmemiz lazım'' dedi.
AA
Son Güncelleme: 09.06.2012 06:16
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılması tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılması tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
BEYPAZARI
Çiçek, ''Bir şeyin varlığından şikayet ederken, yokluğunda ortaya çıkabilecek problemleri de iyi hesap etmemiz lazım'' dedi.
AA