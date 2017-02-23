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Yıldırım, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Başbakan Yıldırım tarafından resmi törenle karşılandı.

Yıldırım, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Başbakan Yıldırım tarafından resmi törenle karşılandı.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:07
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Yıldırım, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i Çankaya Köşkü'nde törenle karşıladı.

Resmi tören, Yıldırım ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Şerif, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımPakistanResmi Tören
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