Yeni zaferlerin eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, Türk milletine bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordunun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad etti, şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Ağustos ayındaki zaferler zincirinin son halkasının, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk milleti, 15 Temmuz'da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz."

"Yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüce gönüllülüğün Türkiye'nin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir. Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye'ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."