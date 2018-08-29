Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94059
ALTIN
247.352
DOLAR
6.3824
STERLİN
8.2258
EURO
7.4482
AB'den Trump'a uyarı
AB'den Trump'a uyarı
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
İlk payitahtın yaşayan tanıkları
Karius imzayı atıyor
Karius imzayı atıyor
Ormanların koruyucusu
Ormanların koruyucusu

Yeni zaferlerin eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye güvenenlerle mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni zaferlerin eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye güvenenlerle mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız." ifadelerini kullandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:29
0 Okunma
Yeni zaferlerin eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir." ifadesini kullandı. 

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, Türk milletine bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordunun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad etti, şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Ağustos ayındaki zaferler zincirinin son halkasının, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk milleti, 15 Temmuz'da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz." 

"Yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüce gönüllülüğün Türkiye'nin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir. Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye'ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanZafer Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’NiN iDLiB KOMPLOSU
ABD’NiN iDLiB KOMPLOSU
ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınıyoruz
ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınıyoruz
Çavuşoğlu ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasını kınadı
Çavuşoğlu ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasını kınadı
Türkiye'de bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır
Türkiye'de bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüştü
ABD NEYİN PEŞİNDE?
ABD NEYİN PEŞİNDE?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
44 YIL ÖNCE O GÜN… (1974 Kıbrıs savaşlarının anısına)  
44 YIL ÖNCE O GÜN… (1974 Kıbrıs savaşlarının anısına)  

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ