Yeni Hacı Bektaş-ı veliler Mevlanalar yetişmeli

NEVŞEHİR - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen "50. Ulusal 24. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri"nde yaptığı konuşmada, "Toplumda anlayış ve sevginin yerleşmesi, barış ve kaynaşmanının birlik ve bütünlüğün sağlanması daha da ötesi küreselleşen dünyamızda farklılıkların ayrılık ve ayrışma sebebi değil zenginlik olarak görülmesi, birlikte yaşama kültürünün gelişmesi açısından bu tür etkinlikler büyük önem taşımaktadır" dedi.



Bozdağ, Hacı Bektaş-ı Veli'nin herkese yol gösteren manevi bir rehber, adil, cesur, hak aşığı bir veli olduğunu vurguladı.



Bozdağ, "Onların fikirlerini fikirlerimize dönüştürerek, geleceğimizi ve bugünümüzü o fikirlerin ışığında aydınlatmamız gerekiyor. Asrımızın en büyük ihtiyacı yeni Hacı Bektaş-ı Veliler, yeni Yunuslar, Mevlanalardır. Eğer biz Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bayram Veli'yi anlamazsak yavrularımıza anlatamaz, öğretemeyiz. Yeni Yunusları, yeni Hacı Bektaş-ı Velileri yetiştiremeyiz. Bu gönül coğrafyasında, bu ilim irfan ocağında ışık dostları altında nice Hacı Bektaşlar, Yunuslar, Mevlanalar yetişecektir. Bize düşen anlayarak, çalışarak, gayret ederek, emek verek, yol almaktır" şeklinde konuştu.



Bozdağ, konuşmasının sonunda Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'nun dile getirdiği Alevi vatandaşların sorunlarına da değinerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla önümüzdeki günlerde bu sorunlara yönelik çalışma başlatacaklarını söyledi. Bozdağ, "Bu konuda söz değil, vaat değil çözüm üreten yaklaşımları ortaya koyacağımızı ifade ediyorum" dedi.



Bozdağ'a saldırı girişimi



Bozdağ, konuşmasının ardından kürsüden inerek, protokoldeki yerine geçerken Hüseyin Satı isimli bir kişinin saldırı girişimine maruz kaldı. Güvenlik güçleri, saldırganı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.



Daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın ve Umut Oran'ın emniyet amirleri ve korumalardan rica etmesi üzerine saldırganın kelepçeleri çıkartılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinleyen Bozdağ, çevik kuvvet barikatıyla alandan çıkarak, makam aracına bindi.



"Alevi kardeşlerimizle alakalı bir husus değil"



Bozdağ, kendisine yönelik saldırı girişimiyle ilgili şöyle konuştu:



"Hükümetimiz adına bu etkinliklere katıldık ve buradaki güzel havayı Hacı Bektaş Veli dostlarıyla, canlarla beraber paylaştık. Tabi konuşmamızdan sonraki süreçte malesef Hacı Bektaş-ı Veli ile alakası olduğunu düşünmediğim, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisiyle, fikirleriyle, barış, dostluk, kardeşlik, anlayışıyla ilgisi ve alakası olduğunu düşünmediğim bir kişi tarafından olumsuz bir saldırıya muhattap kaldık. Basın mensupları farklı bir değerlendirme yaparlarsa ona da üzülürüz. Bu Hacıbektaşlıların yaptığı birşey değildir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolundan gidenleri bağlayan birşey değil. Alevi kardeşlerimizle alakalı bir husus değildir. Orada bulunan bütün Hacı Bektaş-ı Veli dostları bu yapılan saldırıdan fevkalade rahatsızlıklarını, üzüntülerini ifade ettiler ve herkes bundan rahatsız oldu. Bu güzel ortamı proveke etmek isteyen birileri olduğunu düşünüyorum. Ama Hacı Bektaş dostları bu provokasyona prim vermedi. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum."



Saldırgan Hüseyin Satı'nın Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geldiği öğrenildi.



"İncinsek de incitmeyelim"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hacı Bektaş Veli'nin çağı aşan sözleriyle, insanlara sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü öğrettiğini belirterek, "Hacı Bektaş Veli, dostluğu, sevgiyi, hoşgörüyü sadece bu topraklar için mi söyledi? Onun sözleri evrenseldir. İster Amerika'ya gidin ister Çin'e, ister Almanya'ya gidin ister Japonya'ya, ister Afrika'ya gidin ister Antartika'ya sevgi, hoşgörü ve barış dili artık evrenseldir" dedi.



Kılıçdaroğlu, fiili müdahalede bulunulmaya çalışılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan sonra yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin mekanında olduklarını, belediye binasına Hacı Bektaş Veli'nin "İncinsen de incitme" sözünün yazılı olduğu afişin asıldığını belirterek, "Kimseyi incitmeyelim. Sevgiyi hoşgörüyü bu coğrafyaya, bu topraklara getirenler, Yunus Emreler, Mevlanalar, Hacı Bektaş Velilerdir. O topraklar bu topraklardır. Burada sevgi. hoşgörü vardır. Burada insan sevgisi insanların yüreklerindedir. O nedenle Hacı Bektaş'ın bir sözünü hiç unutmayalım: İncinsek de kimseyi incitmeyelim. Sizden isteğim budur" diye konuştu.



