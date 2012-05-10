Yeni anayasa yazımı başladı

TBMM - TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı.



Meclis'in Atatürk Bulvarı üzerinde tarihi ek binasındaki toplantı, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında başladı. Komisyon üyeleri, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, gazetecilerin, ''Bugün Anayasanın yazım aşaması başlıyor, neler düşünüyorsunuz?'' sorusuna, yeni anayasanın en önemli safhasını geldiklerini belirterek, yazıma temel hak ve özgürlük alanlarından başlanacağını söyledi.

Şahin, gerektiği zaman açıklamaların yapılacağını, kamuoyu ve basını bilgilendirmeyi ihmal etmeyeceklerini ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya da konuyla ilgili sorulara, ''Mevsim anayasa mevsimi, zaman anayasa zamanı. Kurucu iktidarın veya bu asıl yetkinin en tepede kullanıldığı bir dönemdeyiz. Türk milleti, toplum ve demokrasimiz için hayırlı olsun. Bu süreçte başarılı bir ürün, kalıcı ve kaliteli bir anayasa üretileceğini düşünüyorum. Temennimiz, gayretimiz ve niyetimiz bu'' dedi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Komisyon'un çalışmalarının ''en kritik aşamasında'' olduklarını belirterek, ''Burada bir parlamento iradesi ortaya çıkmış durumda. Bu parlamento iradesine hiç kimsenin müdahale etmemesi gerekir. En başta da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın müdahale etmemesi gerekir. Biz bunu, özellikle bugün, bu aşamada ifade etme gereği duyuyoruz'' dedi.

