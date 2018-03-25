Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

ANKARA/SİVAS - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı.

Anma törenine, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, "(Ben milletim uğruna adamışım kendimi/ Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir/ Zulüm Azrail olsa hep Hakk'ı tutacağım/ Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir) diyerek şehadete yürüyen şehit Muhsin Başkanıma, onunla beraber hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş, pilot Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Destici, Yazıcıoğlu'nun Türkiye ve İslam coğrafyası için hayalleri olduğunu ve onun izinde yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun, darbelerin olmadığı bir Türkiye hayal ettiğini belirten Destici, 1971 muhtırası, 1980 ve 28 Şubat darbelerine karşı direndiğini ve karşı geldiğini söyledi.

Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu, bu sistemin değişmesini istiyordu. 'Biz A partisinin, B partisinin, C partisinin alternatifi değiliz. Bu köhnemiş sistemin, düzenin alternatifiyiz' diyordu. Yazıcıoğlu, bu ülkede adalet tam olarak sağlansın, hiç kimsenin hakkı yerde kalmasın istiyordu. Onun bütün sevdası Türk milletiydi, vatanıydı." dedi.

Yazıcıoğlu'nun hayalinden ve onun yürüdüğü ilkelerden ayrılmadan, "büyük birlik" hayaliyle mücadeleye devam ettiklerini dile getiren Destici, Nizam-ı Alem davasında yürümeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Bunların hepsinin takipçisiyiz"

Destici, Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle vefat ettiği helikopter kazasına ilişkin ana davada takipsizlik kararı verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunların hepsinin takipçisiyiz. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki inşallah en kısa zamanda ana soruşturma dosyasına, 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden önce verilen takipsizlik kararı kaldırılacak. Bütün bu soruşturmalar, dosyalar birleştirilecek ve baştan itibaren tekraren soruşturularak, bu hadisede bilerek hatası, yanlışı, ihmali, kusuru ve kastı olanlar mutlaka ama mutlaka hukuk önüne mahkemeye çıkarılacak. Hem onlar hak ettikleri cezayı alacak hem de bu süreç kesin olarak Allah'ın izniyle aydınlatılacaktır."

Alperen Ocakları otobüsü kaza yaptı

Öte yandan Destici'nin verdiği bilgiye göre Yazıcıoğlu'nu anma töreni için Sivas'tan Ankara'ya yola çıkan Alperen Ocaklarına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ankara'ya 25 kilometre kala kaza yaptı.

Kazada can kaybının olmadığını aktaran Destici, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıları sabah ziyaret ettiğini, diğer hastanelere kaldırılanların da taburcu olduğunu dile getirerek, yararılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yazıcıoğlu ile helikopter kazasında hayatını kaybedenler anıldı

Bu arada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş, mezarları başında anıldı.

Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindekiler Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığındaki kabirleri başına giderek, mezarlara karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Vali Gül, aynı kabristandaki Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun mezarında da dua etti.

Gül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında şehit düşen hemşehrilerimizin 9. ölüm yıl dönümünde onların kabirlerini ziyarete geldik. Şehrimizin değeri, bizim de değerimizdir. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Allah, kalanlara uzun ömürler versin. Hayatlarının baharında vefat ettiler. İnşallah kalanlarına Allah uzun ömür verir. Bu olay, Sivaslıların, bütün hemşehrilerimizin yüreğinde bir yara olarak kaldı. Asla unutulmayacak."

Ziyarete, yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra, Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da katıldı.