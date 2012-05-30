MANİSA -

Manisa

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek'i ziyaret eden Ergün, daha sonra Polinas fabrikasının film üretim tesisi açılış törenine katıldı.



Türkiye ekonomisinin dünyada yaşanan krizlere, büyük risklere rağmen önemli başarılara imza attığını vurgulayan Nihat Ergün, ülkenin 2011 yılında yüzde 8,5 büyüme ile en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı. Ekonomideki büyümenin, makro dengelerdeki iyileşmenin reel ekonomiye ne kadar yansıdığına baktıklarını söyleyen Ergün, son açıklanan teşvik sistemi ile nitelikli yatırımların artmasını da istediklerini ifade etti.

Ergün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Öyle şehirlerimiz var ki bir peynir tenekesi atölyesinin çok büyük önemi var. Manisa, İzmir böyle mi? Yattığın yerden olmuyor bu işler, yatırım gelip seni bulmuyor. Bazen de senin yatırımı bulman icap ediyor. Cumhurbaşkanımız ile Amerika'daydık. ''Gelin Türkiye'ye yatırım yapın'' diye anlattık. İş adamları da, organize sanayi bölgesi de Japonya'ya, Almanya'ya, Amerika'ya gitmeli. Türkiye'de ne fırsatlar var eşdeğer organizasyonlara gidip anlatmalı. Belki de ortaklık kurarak geri dönmeli. Yani hep birlikte çalışırsak bu teşvik sistemleri daha çok işe yarar. Herkes çalışırsa daha büyük mesafe alacağımı düşünüyoruz."