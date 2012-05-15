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Yasama uzmanları üniversitede yetişecek

TBMM ile Gazi Üniversitesi, 'Yasama Enstitüsü'nde geleceğin yasama uzmanlarını yetiştirebilmek için YÖK'ün iznini bekliyor

Yasama uzmanları üniversitede yetişecek

TBMM ile Gazi Üniversitesi, 'Yasama Enstitüsü'nde geleceğin yasama uzmanlarını yetiştirebilmek için YÖK'ün iznini bekliyor

15 Mayıs 2012 Salı 13:23
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Yasama uzmanları üniversitede yetişecek
ANKARA - Prof. Dr. Rıza Ayhan, AA muhabirine, üniversiteleri bünyesinde Yasama Enstitüsü kurulmasına ilişkin TBMM ile yaptıkları işbirliği protokolüne dair bilgi verdi.
Enstitünün kurulabilmesi için YÖK'e başvuruda bulunduklarını belirten Ayhan, bu konuda henüz bir kararın çıkmadığını söyledi.
Milletvekillerine, TBMM personeline, milletvekili danışmanlarına ve yardımcı personele Yasama Enstitüsü'nde eğitim vermeyi amaçladıklarını anlatan Ayhan, buradaki eğitimin yüksek lisans ve doktora olmak üzere lisansüstü eğitimi içerdiğini ifade etti.
 
''Türkiye için bir ilk''
Bu programa başvuracakların yabancı dilinin olmasının zorunlu olacağını belirten Ayhan, kontenjanın TBMM'nin talebine göre değerlendirileceğini belirtti.
Bu enstitünün Türkiye için bir ilk olacağını, ancak dünyada bunun örneklerinin bulunduğunu belirten Ayhan, ''Talepte bulunurlarsa milletvekillerine de eğitim programları hazırlamayı düşünüyoruz. Onun haricinde okumayı seven milletvekillerimiz olursa, kanuni şartları yerine getirmek şartıyla yüksek lisans da yapabilecekler'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:24
Anahtar Kelimeler:
Yasama Uzmanları
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