Yasama uzmanları üniversitede yetişecek

ANKARA - Prof. Dr. Rıza Ayhan, AA muhabirine, üniversiteleri bünyesinde Yasama Enstitüsü kurulmasına ilişkin TBMM ile yaptıkları işbirliği protokolüne dair bilgi verdi.

Enstitünün kurulabilmesi için YÖK'e başvuruda bulunduklarını belirten Ayhan, bu konuda henüz bir kararın çıkmadığını söyledi.

Milletvekillerine, TBMM personeline, milletvekili danışmanlarına ve yardımcı personele Yasama Enstitüsü'nde eğitim vermeyi amaçladıklarını anlatan Ayhan, buradaki eğitimin yüksek lisans ve doktora olmak üzere lisansüstü eğitimi içerdiğini ifade etti.

''Türkiye için bir ilk''

Bu programa başvuracakların yabancı dilinin olmasının zorunlu olacağını belirten Ayhan, kontenjanın TBMM'nin talebine göre değerlendirileceğini belirtti.