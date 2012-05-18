Yaş çay alım fiyatları belli oldu

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 2012 yılı yaş çay taban alım fiyatını destekleme primi dahil, 1 lira 22 kuruş olarak açıkladı.
AA
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, 2012 yılı yaş çay taban alım fiyatını destekleme primi dahil, 1 lira 22 kuruş olarak açıkladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, 2012 yılı yaş çay taban alım fiyatını destekleme primi dahil, 1 lira 22 kuruş olarak açıkladı.
RİZE
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 2012 yılı yaş çay taban alım fiyatını destekleme primi dahil, 1 lira 22 kuruş olarak açıkladı.
AA