Yargının elini bağlamayız

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, özel yetkili mahkemelere ilişkin düzenlemenin, terör örgütlerini cesaretlendirecek, terörle mücadelede yargının elini kolunu bağlayacak bir düzenleme olmayacağını belirtti.

Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, özel yetkili mahkemelerle ilgili yapılan açıklamalara bir netlik kazandırmak istediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, zaman zaman farklı partili sözcülerimiz veya bakanlarımızın yaptığı açıklamalardan dolayı bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Özel yetkili mahkemeler bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır, bir manada ihtisas mahkemeleridir. Bu ihtiyaca binaen kurulan mahkemeler şu anda işlevini sürdürüyor. AK Parti'nin şöyle bir niyeti olmadı, olmayacaktır; silahlı terör örgütlerinin yargılanmasını zaafa uğratacak, şu anda derdest olan davaların boşa çıkartacak bir tavrı, bir düzenlemesi AK Parti'nin olmadı ve olmayacaktır.''

Özel yetkili mahkemeler, 250-251. maddeyle ilgili Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını ifade eden Çelik, ancak bu çalışmanın henüz Bakanlar Kurulu'nda ele alınıp tasarıya dönüşmediğini, üzerinde parti organlarında uzun boylu müzakereler yapılmadığını söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın özel yetkili mahkemelerin kaldırılma seçeneğinin de masada olduğunu söylediği anımsatılarak, ''kaldırılırsa ne olur'' diye sorulması üzerine Çelik, şunları kaydetti:

''Terör örgütleri oldukça, organize silahlı suç örgütleri oldukça, onlara bakan mutlak suretle... Bunun adı özel yetkili mahkeme olmaz da başka bir mahkeme olur, ama ismin değişmesi mahiyeti değiştirmez. Çok olağanüstü hallerde, durumlarda yerel mahkemelerle sonuç alındığı bugüne kadar görülmemiştir. 'Bu mahkemeler tamamen ortadan kaldırılsın' dendiği zaman kimlerin fıkır fıkır olduğunu, zevkten dört köşe olduğunu merak ediyor musunuz? PKK terör örgütü bu işten çok hoşnut oluyor, Ergenekon terör örgütü çok hoşnut oluyor ve onların siyasi uzantıları bu işten çok hoşnut oluyor. Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez, isim değiştirmekle gerçeği değiştiremezsiniz. Mahkemelerin ismi değişebilir, bu ille değişecek manasında değil. Adalet Bakanımız da biz de diyoruz ki terör örgütlerini cesaretlendirecek, terörle mücadelede yargının elini kolunu bağlayacak bir adımı AK Parti hükümetleri atmaz'' yanıtını verdi.