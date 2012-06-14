Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yargının elini bağlamayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, özel yetkili mahkemelere ilişkin düzenlemenin terörle mücadelede yargının elini bağlamayacağını belirtti.

Yargının elini bağlamayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, özel yetkili mahkemelere ilişkin düzenlemenin terörle mücadelede yargının elini bağlamayacağını belirtti.

14 Haziran 2012 Perşembe 16:30
544 Okunma
Yargının elini bağlamayız

ANKARA 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, özel yetkili mahkemelere ilişkin düzenlemenin, terör örgütlerini cesaretlendirecek, terörle mücadelede yargının elini kolunu bağlayacak bir düzenleme olmayacağını belirtti.
Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, özel yetkili mahkemelerle ilgili yapılan açıklamalara bir netlik kazandırmak istediğini ifade ederek, şöyle devam etti:
''Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, zaman zaman farklı partili sözcülerimiz veya bakanlarımızın yaptığı açıklamalardan dolayı bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Özel yetkili mahkemeler bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır, bir manada ihtisas mahkemeleridir. Bu ihtiyaca binaen kurulan mahkemeler şu anda işlevini sürdürüyor. AK Parti'nin şöyle bir niyeti olmadı, olmayacaktır; silahlı terör örgütlerinin yargılanmasını zaafa uğratacak, şu anda derdest olan davaların boşa çıkartacak bir tavrı, bir düzenlemesi AK Parti'nin olmadı ve olmayacaktır.'' 
Özel yetkili mahkemeler, 250-251. maddeyle ilgili Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını ifade eden Çelik, ancak bu çalışmanın henüz Bakanlar Kurulu'nda ele alınıp tasarıya dönüşmediğini, üzerinde parti organlarında uzun boylu müzakereler yapılmadığını söyledi. 
Başbakan Erdoğan'ın özel yetkili mahkemelerin kaldırılma seçeneğinin de masada olduğunu söylediği anımsatılarak, ''kaldırılırsa ne olur'' diye sorulması üzerine Çelik, şunları kaydetti: 
''Terör örgütleri oldukça, organize silahlı suç örgütleri oldukça, onlara bakan mutlak suretle... Bunun adı özel yetkili mahkeme olmaz da başka bir mahkeme olur, ama ismin değişmesi mahiyeti değiştirmez. Çok olağanüstü hallerde, durumlarda yerel mahkemelerle sonuç alındığı bugüne kadar görülmemiştir. 'Bu mahkemeler tamamen ortadan kaldırılsın' dendiği zaman kimlerin fıkır fıkır olduğunu, zevkten dört köşe olduğunu merak ediyor musunuz? PKK terör örgütü bu işten çok hoşnut oluyor, Ergenekon terör örgütü çok hoşnut oluyor ve onların siyasi uzantıları bu işten çok hoşnut oluyor. Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez, isim değiştirmekle gerçeği değiştiremezsiniz. Mahkemelerin ismi değişebilir, bu ille değişecek manasında değil. Adalet Bakanımız da biz de diyoruz ki terör örgütlerini cesaretlendirecek, terörle mücadelede yargının elini kolunu bağlayacak bir adımı AK Parti hükümetleri atmaz'' yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 08:30
Anahtar Kelimeler:
YargıAkpartiAkpHüseyin çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ