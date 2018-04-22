Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Bursaspor'un deplasman kabusu sona erdi
Bursaspor'un deplasman kabusu sona erdi
Osmanlıspor rahat nefes aldı
Osmanlıspor rahat nefes aldı
Yalçın, ‘Kırık Dökük’ Şarkısıyla Dillerde
Yalçın, ‘Kırık Dökük’ Şarkısıyla Dillerde
Tribün olayları
Tribün olayları
Terim'e para cezası
Terim'e para cezası

YALNIZCA BİR ÇOCUK BAYRAMI DEĞİL 23 NİSAN..

Çocuk Bayramı olarak 23 Nisan’ın dünyada bir benzeri yok.  Gazi Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla özdeşleştirdiği bu bayramı çocuklara armağan etmiş. Yıllardır büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 

YALNIZCA BİR ÇOCUK BAYRAMI DEĞİL 23 NİSAN..

Çocuk Bayramı olarak 23 Nisan’ın dünyada bir benzeri yok.  Gazi Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla özdeşleştirdiği bu bayramı çocuklara armağan etmiş. Yıllardır büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 

22 Nisan 2018 Pazar 20:11
0 Okunma
YALNIZCA BİR ÇOCUK BAYRAMI DEĞİL 23 NİSAN..

M. KEMAL SALLI

23 Nisan Çocuk Bayramı.. 

Çocuk Bayramı olarak 23 Nisan’ın dünyada bir benzeri yok.  Gazi Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla özdeşleştirdiği bu bayramı çocuklara armağan etmiş. Yıllardır büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 

Çocuk demek, fidan demek; önünde uzun yıllar bulunan bir hayat yolcusu demek.  Toplum olarak bizim en büyük görevimiz, hayat yolunun başındaki bu saf, temiz ve sevimli varlıklara, karşılaşabileceği çeşitli sorunları aşabilmeleri için eğitip bilgilendirmek.. 

Cumhuriyet’in kurucu kadroları eğitimin önemini çokiyi biliyorlardı. Çok acı deneyimler yaşayarak, koskoca bir imparatorluğu kaybederek öğrenmişlerdi. Bir milletin en değerli varlığı, toplumu oluşturan bireyleriydi; o nedenle, bireylerin niceliği kadar nitelikleri de çok önemliydi. Kısa bir zaman diliminde büyük toplumsal başarılara imza atan Finlandiya’nın bu konudaki deneyimlerini anlatan “Beyaz Zambaklar Ülkesi”nde kitabı, Atatürk’ün yönlendirmesiyle, askeri okulllarda ders kitabı olarak okutuluyordu.

Nobel ödülü alan ilk Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın ödülünü Atatürk’e armağan etmesi çok anlamlı bir mesajdır. 

Nobel ödülü alabilecek bilimadamları yetiştirebilen Cumhuriyet döneminin eğitim kalitesini koruyamadığımız gibi, sık sık yaptığımız değişikliklerle, eğitim kalitesinin giderek düşmesine neden olduk. 

Basın dünyamızda eğitim konusundaki yazılarıyla bir otorite olan Abbas Güçlü, liselere girişle ilgili tartışmalar nedeniyle kaleme aldığı yazısında şöyle diyordu: “Liselere girşle ilgili tartışmalar sona ermiyor. Görünen o ki, daha uzun süre devam edecek. Garip olan ise, MEB’nin bu yapıcı eleştirileri zerre kadar dikkate almaması.

İşte bu yüzden, neredeyse, üç beş yılda bir, ‘En iyisi bu’ dedikleri sistemlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar.”

Melih Aşık da, “Eğitimde Kaos” başlıklı yazısında bir başka önemli gerçeği dile getiriyor: “Milli Eğitim Bakanlığı kendi yönetimindeki okulları nitelikli-niteliksiz diye ayırıyor. Kendi yönettiği okulların yüzde 90’nını ‘niteliksiz’ diye niteliyor. Sisteme ‘sınavlı-sınavsız’ gibi bir ad yakıştırılabilirdi. Buna bile lüzum görülmemiş.” 

‘Eğitimde bu çok olumsuz noktaya nasıl geldik?’ diye merak edenler için, Prof. Dr. İlber Altaylı Hocamızın, “ASIL MESELE NİTELİKLİ ÖĞRETMEN” (Hürriyet 22. 04. 2018) başlıklı yazısını paylaşmak istiyoruz:  

“BU hafta içinde bir demeç veren Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 bütçe rakamlarını değerlendirmiş. Diyor ki: “Yeni okul açmak için ayrılan bütçe rakamları ikili eğitime son verilmesi kapsamında değerlendirilebilir. Böyle düşündüğümüzde yetersiz bile gelebilir. Sadece İstanbul’a ayrılan kaynaklar bile yetersiz. Ancak fiziki mekân sağlamanın yanında Türkiye’nin asıl halletmesi gereken mesele nitelikli öğretmen yetiştirmektir. Türkiye’deki okullar arasındaki nitelik farkı ancak kendini mesleğine gönülden adayan öğretmenler ile kapanabilir. Bunun için öğretmenliğin maddi-manevi statüsünü yükseltmemiz gerekiyor.”


AYŞE ABLA OKULU

Burada bir noktayı okuyuculara açıklamak gerek: Türkiye Maarifi çok uzun zamandır yelkenleri suya indirdiği için kürekçilere güvenen bir kaptan durumundadır. Özel okullar, öğrenci başına bakanlıktan bir tahsisat alıyor. Ne var ki bu tahsisat teknik eğitimde veya dar gelirli çevrelerde iş görmeye pek yeterli olmadığından eğitim harcamalarında miktarı pek düşünmeyen veya çaresizlikle kabul eden hali vakti yerinde olanların devam ettiği özel okullar pıtrak gibi artmış vaziyette. Hatta zincirleme şube açanların varlığı ortada. Bunun nereye gideceği önemli bir soru. Özel okul eğitimine karşı değiliz. Ama özel okul yeni bir yöntem geliştiren, realist eğitimci kadroların elinde çok yararlı olabilir. Batı’da örnekleri görülmüştür. Rusya İmparatorluğu’nda örnekleri görülmüştür. Bizde ise Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkmıştır. Sâtı el-Husrî’nin, bu Halepli mütefekkirin başlattığı ‘Yuva’ anaokulu kendisinden kırk yaş küçük kız kardeşi Neriman Hızır tarafından ‘Ayşe Abla Okulu’ adıyla Ankara’da açılmıştı. Yararı malumdur. Merhum büyükelçi Coşkun Kırca’nın babası Mehmed Ali Haşmet Kırca disiplini ve lisan öğretimiyle tanınan ‘Yeni Koleji’yle şöhretli özel okul kurmuştu. Osmanlı döneminden Hacı İbrahim Efendi’nin okulu olan Darüt-Talim’i sayabiliriz (ki bu okul ortaokul öğrencilerine hızla Arapça, Farsça öğretmesiyle tanınır, hızla tercüme yapanlardan biri de eski maliye bakanlarından Ali Fuad Efendi (Ağralı) idi.

Ne var ki bugünkü eğitim düzenimizdeki özel okulların Avrupa, Çarlık Rusyası, İran ve Osmanlı imparatorluklarındaki örneklere benzemesi zor görünüyor. Demeçteki ‘asıl meselenin öğretmenin niteliği olduğu’ ise malumu ilandır. Nitelikli öğretmen yetiştirme işini Mustafa Necati sistemini yıkarak yer ile yeksan ettik. Eğitim Enstitüleri 1970’lerdeki politikacı kurnazlığıyla ortadan kalktı. Herkes haklı olarak Köy Enstitüleri’nin kapanması üzerinde duruyor ama Eğitim Enstitüleri’nden bahseden yok. Cumhuriyet’in başlarındaki nitelikli teknik öğretmen yetiştirme süreci ise çoktan kesildi.

AZ AMA NİTELİKLİ 

Sayısız imam hatip okulları bu dal için lazım olan Arapça, Farsça ve Batı dilini verecek durumda değil. Onların yerine az sayıda nitelikli imam hatip okulu kurulsa zaten toplumdaki çatışma da azalırdı. Kimse nitelikli yetişen öğrenci ve öğretmenle uğraşmaz. Türkiye seçkin çocuklarının okutulacağı, seçkin öğretmenlerin öğreteceği okul düzenini gerçekleştirmek zorundadır. Osmanlı’nın sınai mekteplerini ise (ki kurucularının başında Midhat Paşa gelir) bir an evvel geliştirmek, yaymak durumundayız.”

Eğitimdeki sorunların geçmişi de, günümüzde yapılan hatalı uygulamalar da bilindiğine göre, bilinçli ve kararlı adımlarla çözüm üretmek mümkündür.   Unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni günümüze taşıyan insanlarını, çok daha elverişsiz koşullar altında, bu millet yetiştirdi. 

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
M. Kemal SallıÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli Down Cafe’de Mutluluk 
Şişli Down Cafe’de Mutluluk 
Erken Seçime Tepki
Erken Seçime Tepki
Oyuncu olmak ne kadar kolay?
Oyuncu olmak ne kadar kolay?
Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız
Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız
M. Kemal Sallı’ya Türk Dünyası Hizmet Ödülü
M. Kemal Sallı’ya Türk Dünyası Hizmet Ödülü
Erdoğan: Büyük oyuna darbe vurduk
Erdoğan: Büyük oyuna darbe vurduk
BMGK'ya Doğu Guta için acil toplantı çağrısı
BMGK'ya Doğu Guta için acil toplantı çağrısı
Erdoğan: Ey Batı! Doğu Guta'da katledilenlere ne zaman dönüp bakacaksınız
Erdoğan: Ey Batı! Doğu Guta'da katledilenlere ne zaman dönüp bakacaksınız
Bozdağ: Yunanistanlı askerler takas konusu değildir
Bozdağ: Yunanistanlı askerler takas konusu değildir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı
    Yazılım: TE Bilişim