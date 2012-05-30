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Yalçıntaş, başkanlığa veda ediyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'ndeki (ASCAME) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyor

Yalçıntaş, başkanlığa veda ediyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'ndeki (ASCAME) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyor

30 Mayıs 2012 Çarşamba 11:16
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Yalçıntaş, başkanlığa veda ediyor
İSTANBUL -  İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Akdeniz ülkesinden 213 ticaret ve sanayi odasını temsil eden ASCAME, 1982 yılından beri Akdeniz Bölgesi'nin refah düzeyinin artırılması ve özellikle Güney ve Kuzey Akdeniz ülkeleri arasındaki ekonomik farklılıkların giderilmesi amacıyla çalışıyor.

Murat Yalçıntaş, ASCAME Başkanlığı'nın son etkinliği olarak, aynı zamanda ASCAME'nin 30. yılı olması nedeniyle, 1 Haziran 2012'de İTO'da ''Akdeniz'in Politik ve Ekonomik Geleceği'' başlıklı ASCAME Konferansı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül himayelerinde gerçekleşecek konferansta Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nicolas Nahas, Fas Ticaret, Endüstri ve Yeni Teknoloji Bakanı Abdelkader Amara, Bosna-Hersek Girişimcilik Bakanı Sanjin Halimovic de konuşma yapacak.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 03:17
Anahtar Kelimeler:
İTO
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