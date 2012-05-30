Yalçıntaş, başkanlığa veda ediyor

Murat Yalçıntaş, ASCAME Başkanlığı'nın son etkinliği olarak, aynı zamanda ASCAME'nin 30. yılı olması nedeniyle, 1 Haziran 2012'de İTO'da ''Akdeniz'in Politik ve Ekonomik Geleceği'' başlıklı ASCAME Konferansı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül himayelerinde gerçekleşecek konferansta Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nicolas Nahas, Fas Ticaret, Endüstri ve Yeni Teknoloji Bakanı Abdelkader Amara, Bosna-Hersek Girişimcilik Bakanı Sanjin Halimovic de konuşma yapacak.
AA