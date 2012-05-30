Yalçıntaş, başkanlığa veda ediyor

İSTANBUL - İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Akdeniz ülkesinden 213 ticaret ve sanayi odasını temsil eden

ASCAME

, 1982 yılından beri Akdeniz Bölgesi'nin refah düzeyinin artırılması ve özellikle Güney ve Kuzey Akdeniz ülkeleri arasındaki ekonomik farklılıkların giderilmesi amacıyla çalışıyor.