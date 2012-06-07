Yabancı düşmanlığı uyarısı

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa'da birçok bölgede son dönemlerde yükselen, aşırıcılık şeklinde kendini gösteren ve şiddete dönüşen yabancı düşmanlığının herkesin dikkate alması gereken önemli bir trend olduğunu söyledi.



Terörle Mücadele Küresel Forumu Koordinasyon Komitesi'nin Conrad Otel'deki toplantısının ardından eşbaşkanlar Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ortak basın toplantısı yaptı.

Davutoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün terörle mücadeleye küresel boyutta yeni bir perspektiften bakılması gerektiğini belirterek, insanlığın, terörün her türlüsüne din ve milliyet ayrımı ve referansı yapmaksızın bir bütün olarak karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Bu çerçevede uluslararası terörizm dışında iki olguya daha dikkati çekmek istediğini ifade eden Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle ülkemizin yaklaşık 30 yıldır teröre karşı verdiği mücadele çerçevesinde PKK terörüyle mücadelede uluslararası toplumdan da dayanışma bekliyoruz. Bu konuda Türkiye'nin de edindiği tecrübeler var. Terör örgütünün nasıl bir suç örgütü halinde bütün insanlığı tehdit eder bir hale geldiğinin, kaçakçılık yoluyla, uyuşturucu trafiği yoluyla, en çarpıcı örneklerinden biridir PKK terör örgütünün yürüttüğü faaliyetler. Buna karşı etkin mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız."

Öte yandan son dönemde özellikle gelişkin demokrasilerin olduğu ülkelerde dahi terör tehdidinin demokrasiden bağımsız olarak ortaya çıkabileceğinin çok çarpıcı örneklerinin görüldüğüne işaret eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Norveç'te Breivik'in yaptığı terör sonucunda masum gençlerin katledilmiş olması bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Ayrıca, Avrupa'da birçok bölgede son dönemlerde yükselen, aşırıcılık şeklinde kendini gösteren ve şiddete dönüşen yabancı düşmanlığı hepimizin dikkate alması gereken önemli bir trenddir. Türkiye, doğrudan ilgi alanına giren bu konuda da bu forum çerçevesinde çalışma yapmayı hedeflemektedir. Birlikte bu konuyu ele aldık."