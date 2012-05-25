Vize muhafiyeti için somut adım atılmalı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bir günlük çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Sovndal ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.



Davutoğlu, Sovndal ile görüşmesinin önemli bir kısmının AB üzerine yoğunlaştığını söyledi ve Sovndal'ın son dönemde AB içinde vize muafiyeti konusunda gelinen aşamayı paylaştığını bildirdi.

Davutoğlu, bu konuda bazı mesafelerin alındığını belirterek, "Ancak Türkiye'nin tabii çok haklı temellere dayılı talepleri var, kaygıları var. Biz vize muafiyetinin artık gecikmeden bir an önce sağlanması için somut adımlar atılmasını, bu konuda güçlü ve somut bir irade görmeyi arzu ediyoruz. Bu bağlamda da önümüzdeki 1 ay kritik bir dönemdir. Danimarka dönem başkanlığında biz onyıllardır bekleyen bu önemli sorunun aşılması için bir öncülük bekliyoruz ve bunun da olacağından eminiz"

Beklentimiz Roj TV'nin faaliyetlerinin durdurulması

Teröre karşı mücadelenin iki ülke için en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu dile getiren Davutoğlu, ortak anlayış içinde PKK terör örgütüne karşı verilen mücadelenin önemli bir ayağının da terör örgütünün medya bağlantıları olduğunu söyledi. Davutoğlu, Danimarka hükümeti ile bu konuda uzun yıllardır görüşüldüğünü hatırlatarak, Roj TV'nin, mahkeme kararıyla terör örgütüyle irtibatı kesinleştikten sonra bu irtibatının güçlendiğini bildirdi.

Davutoğlu, kendisinin de Danimarka Dışişleri Bakanı Sovndal ile telefon görüşmeleri yaptığını belirterek, "Şimdi bu mahkeme kararı sonrasında tabii hepimizin beklentisi bu mahkeme kararının uygulamada da Roj TV'nin faaliyetlerinin tümüyle durdurulması konusunda somut adımlar atılması yönünde. Bu konuda değerli meslektaşımdan terör örgütünün propaganda faaliyetlerine Danimarka'nın izin vermeyeceği konusunda güçlü ifadelerinden memnun oldum" dedi.