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Vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcular Türkiye'ye giremedi

Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasının ardından tarifeli uçaklarla geldikleri Atatürk Havalimanı'nda vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcular, İstanbul'a giriş yapamadı.

Vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcular Türkiye'ye giremedi

Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasının ardından tarifeli uçaklarla geldikleri Atatürk Havalimanı'nda vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcular, İstanbul'a giriş yapamadı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 11:15
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İSTANBUL

Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması kararının ardından tarifeli uçaklarla geldikleri Atatürk Havalimanı'nda bulunan gümrük kapısındaki ofisten vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcularİstanbul'a giriş yapamadı.

İki ülkenin 8 Ekim'de aldığı vize kararını duymadıklarını ifade eden ve ülkeye giriş için gerekli vizesi bulunmayan Amerikalı yolcular, havalimanındaki ofise başvurdu.

Buradaki görevliler, alınan kararları hatırlatarak, bu yolcuları bazı işlemler için Yolcu Belge Kontrol Masası'na yönlendirdi.

Masadaki görevliler tarafından ilgili yolculara 8 Ekim'den önce vize almayan ABD vatandaşlarının Türkiye'ye giriş yapamayacakları bildirildi.

Yolculardan Rommey Edwards, basın mensuplarına, tarifeli uçakla ABD'den Türkiye'ye geldiğini, Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmeden önce İstanbul'da şehir turu yapmak için gümrük kapısındaki vize ofisine müracat ettiğini söyledi.

Yolculuk sırasında iki ülke arasında alınan karardan haberdar olamadığını ifade eden Edwards, "Böyle bir kararın alındığını şimdi duydum. Alınan kararla ilgili bir yorum yapamam ama bu benim için kötü oldu." diye konuştu.

Vize bürosu yetkilileri, ABD'den tarifeli uçaklarla İstanbul'a gelerek, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ancak vizesi bulunmayan 8 yolcu ile karşılaştıklarını bildirdi.

Bu yolcuların birçoğunun transit uçuşlarından önce ülkeyi gezmek için vize başvurusunda bulundukları öğrenildi.

THY'den bilet değişiklik ve iadeleri hakkında açıklama

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) dün, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye bilet değişiklik ve iadeleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yapıldığı, bu değişikliğin İstanbul aktarmalı yolcuları etkilemediği belirtilerek, "İstanbul aktarmalı yolcularımız haricindeki, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye arası seyahat edecek, 9 Ekim 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 9 Ekim 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı T.C. pasaportlu ABD varışlı, ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcularımızın 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri, ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
VizeAmerikalı YolcularTürkiye
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