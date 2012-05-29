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Vatandaşı perişan ettirmeyiz

Ulaştırma Bakanı Yıldırım ile Ekonomi Bakanı Çalayan, THY'deki iş yavaşlatma eylemiyle ilgili yaşananları değerlendirdiler

Vatandaşı perişan ettirmeyiz

Ulaştırma Bakanı Yıldırım ile Ekonomi Bakanı Çalayan, THY'deki iş yavaşlatma eylemiyle ilgili yaşananları değerlendirdiler

29 Mayıs 2012 Salı 13:15
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Vatandaşı perişan ettirmeyiz
ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından JW Marriott Otel'de düzenlenen Siber Kalkan Tatbikatı 2012 programına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, THY'deki iş yavaşlatma eylemiyle ilgili yaşanan sorun vatandaşı perişan edecek noktaya geldiğinde, gerekli adımları atmaktan geri durmayacaklarını belirtti. Yıldırım, ''Bizim için vatandaşın rahatlığı, hizmete erişmesi her şeyin önünde gelir'' dedi.

''Ama şu ana kadar 104 seferin iptal olduğunu biliyoruz'' diyen Yıldırım, diğer havayolu şirketleriyle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, sadece THY seferlerinde bu olaydan dolayı aksama olduğunu bildirdi.

Çağlayan: Yapılan eylem doğru değil
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, THY'deki iş yavaşlatmaya ilişkin, ''Şu anda bir grev yok, alınmış bir karar yok. İş yavaşlatma söz konusu... Türkiye bir hukuk devleti, demokratik anlayışların hakim olduğu bir yapı içinde, hukuksuz yapılan herşeye karşıyız'' dedi.
Çağlayan, THY'deki iş yavaşlatmaya ilişkin, ''Şu anda yapılan iş yavaşlatma hukuki sınırlar içinde kalıyorsa sorun yok ama hukuki sınırlar içinde değilse ki şu an durum bu, bunun doğru olmadığını düşüyoruz. Sizin demokratik hakkınız bir diğerinin demokratik hakkının sınırına kadardır'' diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nda iş yavaşlatma eylemi
Hava-İş Sendikası üyesi bir grup, havacılık sektörüne grev yasağı getiren kanun teklifini protesto etmek amacıyla iş yavaşlatma eylemi başlattı.
Atatürk Havalimanı'nda toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan, Hava-İş Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri Kaya Sayın, THY yönetiminin, personelin şirketi ayakta tutan en önemli değer olduğu gerçeğini hiçe saydığını savunarak,  ''Şirket, tehdit, ceza, işten çıkarma, kuralların çiğnenmesine yönelik baskılarla yönetilmektedir'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 05:16
Anahtar Kelimeler:
THY
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