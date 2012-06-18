Van Belediye Başkanı'na uzaklaştırma

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın, İçişleri Bakanlığı'nca 'geçici tedbir' olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Kaya hakkında, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan görevden alma yazısı bir süre önce İçişleri Bakanlığı'na gönderildi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından onaylanan görevden alma yazısı da Van Belediyesi'ne iletilmek üzere valiliğe gönderildi.

Söz konusu görevden alma yazısının, 14 Haziran'da valilik tarafından belediye başkanlığına gönderildiği bildirildi.