Vali'den Hakkari'de terör açıklaması

HAKKARİ - Hakkari Vali Vekili Önder Bozkurt, Çukurca'da terör örgütü mensuplarınca askeri karakola havan saldırısı yapıldığını belirterek, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyledi.



AA Muhabirine açıklama yapan Vali Vekili Bozkurt, ilçenin sınır bölgesinde bulunan Serbestan Jandarma Karakolu'na terör örgütü PKK mensuplarınca havan saldırı yapıldığını belirterek, havan topunun karakol binasına isabet etmediğini bildirdi.

Bozkurt, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını kaydetti.

Terörist saldırının ardından Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan kobra helikopterle bölgeye giderek teröristlerin kaçış bölgelerini bombaladı. Çukurca'dan ise bölgeye zırhlı araçlarla takviye güvenlik güçleri gönderildi.