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Uyulması gereken bir karar

Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ile ilgili verdiği karara ilişkin, ''Bu bir yargı kararıdır. Uyulması gereken bir karardır" dedi.

Uyulması gereken bir karar

Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ile ilgili verdiği karara ilişkin, ''Bu bir yargı kararıdır. Uyulması gereken bir karardır" dedi.

16 Haziran 2012 Cumartesi 08:50
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Uyulması gereken bir karar

BİŞKEK

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ile ilgili verdiği karara ilişkin Bişkek'te gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Çiçek, "Bu bir yargı kararıdır. Uyulması gereken bir karardır. Meseleye öyle bakmak lazım. Şu an Türkiye içinde bana göre çok tartışılabilecek bir yanı da yoktur. Ne Cumhurbaşkanlığı sorunu var ne de süreyle ilgili bir durum var. Herkes çıkan yasayı özü itibariyle benimsemiş durumda. Geri kalanı adaylıkla ilgili konudur. O da bir tek kişiyi ilgilendiriyor zaten bana kalırsa... Daha önceki yasaya göre 4 sayın cumhurbaşkanımız var. 3'ünün özel durumları nedeniyle zaten bir değerlendirme yapmaya gerek yok. 4'üncüsü için de benim değerlendirme yapmam uygun olmaz" şeklinde konuştu.

Atalay: Kararı olumlu buluyorum
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, karara ilişkin, ''Kararı olumlu buluyorum. Farklı bir karar çıkması Türkiye'yi zora sokardı. İyi düşünülmüş, isabetli bir karar olarak görüyorum'' dedi.

Kılıçdaroğlu: Karara herkes saygı duyacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Anayasa Mahkemesi bir karar verdi, o karara herkes saygı duyacak" şeklinde konuştu.

Bahçeli'den karara eleştiri
Yazılı açıklamayla kararı değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın tutarlılıkla, objektiflikle ve adaletle bağdaşır ve izah edilebilir hiçbir tarafı görülmemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 00:51
Anahtar Kelimeler:
Karar
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