ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) yayımladığı kırmızı bültenin esasen bir uluslararası tutuklama kararı değil bilgilendirme olduğunu belirterek, Türkiye'nin Irak konusunda gizli bir gündemi bulunmadığını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında, Haşimi hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı'nın kırmızı bülten çıkartmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Ünal, şunları kaydetti:

"Interpol tarafından yayınlanmış olan bu kırmızı bülten esasen bir üye ülkenin verdiği bir bilgi üstüne, Interpol'ün bu bilgiyi diğer ülkelerle paylaşmasıdır. Dolayısıyla bu bir uluslararası tutuklama kararı değildir. Zaten Interpol'ün bu konuda ilgili ülkeden veya üye ülkelerden bir tutuklama ya da iade talep etmesi yetkisi de yoktur. Bu çerçevede Interpol'ün yaptığı işlem esasen üye ülkeleri üye bir ülkenin talebi üzerine durum hakkında bilgilendirmektir. Burada bir anlamda Interpol bu konuda yapılacak işlemleri, adımları üye ülkelerin takdirine de bırakmaktadır."

Sözcü Ünal, bu konuyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalara ekleyecek bir söz olmadığını da belirtti.

Haşimi hakkında daha önceden bir iade talebi olup olmadığının sorulmasına karşılık da Ünal, "Bize ulaşmış bir iade talebi yok şu anda" yanıtını verdi.