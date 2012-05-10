Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Uluslararası tutuklama kararı değil

Dışişleri Sözcüsü Ünal, Interpol'ün Haşimi hakkındaki kırmızı bülten çıkarmasıyla ilgili soruları yanıtladı

Uluslararası tutuklama kararı değil

Dışişleri Sözcüsü Ünal, Interpol'ün Haşimi hakkındaki kırmızı bülten çıkarmasıyla ilgili soruları yanıtladı

10 Mayıs 2012 Perşembe 13:21
395 Okunma
Uluslararası tutuklama kararı değil
ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) yayımladığı kırmızı bültenin esasen bir uluslararası tutuklama kararı değil bilgilendirme olduğunu belirterek, Türkiye'nin Irak konusunda gizli bir gündemi bulunmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında, Haşimi hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı'nın kırmızı bülten çıkartmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Ünal, şunları kaydetti:
"Interpol tarafından yayınlanmış olan bu kırmızı bülten esasen bir üye ülkenin verdiği bir bilgi üstüne, Interpol'ün bu bilgiyi diğer ülkelerle paylaşmasıdır. Dolayısıyla bu bir uluslararası tutuklama kararı değildir. Zaten Interpol'ün bu konuda ilgili ülkeden veya üye ülkelerden bir tutuklama ya da iade talep etmesi yetkisi de yoktur. Bu çerçevede Interpol'ün yaptığı işlem esasen üye ülkeleri üye bir ülkenin talebi üzerine durum hakkında bilgilendirmektir. Burada bir anlamda Interpol bu konuda yapılacak işlemleri, adımları üye ülkelerin takdirine de bırakmaktadır."
Sözcü Ünal, bu konuyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalara ekleyecek bir söz olmadığını da belirtti.
Haşimi hakkında daha önceden bir iade talebi olup olmadığının sorulmasına karşılık da Ünal, "Bize ulaşmış bir iade talebi yok şu anda" yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 05:22
Anahtar Kelimeler:
Tarık El Haşimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ