Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Uluslararası karalama kampanyası var'

Başbakan Erdoğan, "Uludere olayıyla ilgili uluslararası bir karalama kampayası yürütülüyor.

'Uluslararası karalama kampanyası var'

Başbakan Erdoğan, "Uludere olayıyla ilgili uluslararası bir karalama kampayası yürütülüyor.

27 Mayıs 2012 Pazar 17:56
1000 Okunma
'Uluslararası karalama kampanyası var'
İSTANBUL - Başbakan Erdoğan, "Uludere olayıyla ilgili uluslararası bir karalama kampayası yürütülüyor. Bu kampanyanın içinde PKK, BDP, CHP ve bazı medya kuruluşları var" diye konuştu.
AK Parti İstanbul İl Kongresi'ni TT Arena Stadı'nda yapıyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TT Arena'ya gelişinde, partililerin sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılandı.
Erdoğan kendisi için hazırlanan platformun üzerinde yürüyerek, sahanın etrafında tribünleri dolaştı ve partililere karanfil attı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tribünleri dolduran partilileri, eşi Emine Erdoğan'la selamladı.
Arena'daki kongreye, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ve çok sayıda partili katılıyor.
Başbakan kongrede partililere hitap etti.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Biz il kongresini dahi stadyumlarda yapan bir partiyiz. Bu muhteşem manzarayı kıskananlar olacaktır, il kongrelerinde havalarda sandalyelerin uçuştuğu partiler bizleri kıskanacaktır. Bir olduk, birlik olduk, birlikte Türkiye olduk.
Biz aynı dava için saf tutmuş bir kitleyiz. Sadece İstanbul değil Türkiye bize umut bağladı. Polisin, askerin, annelerin, gençlerin, yaşlıların engellilerin üzerimizde emaneti var. Üzerimizdeki emanete halel getirmeyeceğiz. Üzerimize düşeni yapacağız.
İstanbul'dan bu yola nasıl çıktığımızı unutmadık, Allah'ın izniyle unutmayacağız. Türkiye'yi büyütmeye ama aynı zamanda nefsimizi köreltmeye devam edeceğiz. 9.5 yılda Türkiye'yi bölgesel güç haline getirdik. İstanbul'un desteği ile Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık. İstanbul bizimle oldukça 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapacağız.
Uludere konusuyla ilgili samimi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Kimin ne yazdığını önemsemiyorum. Milletimizle, milletimizin gönül diliyle konuşuyoruz. 30 yıldır terör eylemlerinde 40 bin vatandaşımız şehit oldu. Medya doğru soruları sormaktan kaçındı. Bazı partiler şehitler üzerinden istismar yaptı. Bazı partiler gözlerini kapatarak ölümlere sessiz kaldı. İlk defa AK Parti bu istismar siyasetine cesaretle dur dedi. Biz hiçbir hadisenin üstünü örtmedik, örtmeyiz.
Buradan açık açık söylüyorum Uludere olayı üzerinden bir istismar siyaseti yürütülüyor. Uludere üzerinden yürütülen kampanya, sadece ulusal değil, uluslararası bir karalama kampanyasıdır. Uluslararası istismar kampanyasının içinde PKK, BDP, CHP ve bazı medya kuruluşları var.
Uludere'de hepimizi üzen bir hata yapılmıştır. Bakın, olay sınırımızın dışında olduğu halde, bu kişiler terör bölgesinde bulundukları ve yasal olmayan bir iş yaptıkları halde, hataen vurulan bu insanlar konusunda devlet yapması gereken neyse hepsini yapmaktadır. Bugüne kadar sıkıntılarına çare olmak üzere girişimler yapıldı, aileler en üst düzeyde ziyaret edildi.
Salı günü, AK Parti'nin grup toplantısında bu meseleye daha ayrıntılı şekilde girecek, neyin ne olduğunu, kimin nerede durduğunu, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu daha açık şekilde ortaya koyacağım."

Son Güncelleme: 27.05.2012 09:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HALİL öden 2012-05-28 11:50:32

ak partisi kongereye gitdigi zaman şenlik içinde geçiyor oysaki ana mualefet partisi zıt olarak olaylı şekilde oluyor .bu şekilde giderse çok oy kaybeder..birlik den kuvet dogar akıllarını başlarına alsınlar..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ