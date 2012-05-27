'Uluslararası karalama kampanyası var'

İSTANBUL - Başbakan Erdoğan, "Uludere olayıyla ilgili uluslararası bir karalama kampayası yürütülüyor. Bu kampanyanın içinde PKK, BDP, CHP ve bazı medya kuruluşları var" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Kongresi'ni TT Arena Stadı'nda yapıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TT Arena'ya gelişinde, partililerin sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılandı.

Erdoğan kendisi için hazırlanan platformun üzerinde yürüyerek, sahanın etrafında tribünleri dolaştı ve partililere karanfil attı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tribünleri dolduran partilileri, eşi Emine Erdoğan'la selamladı.

Arena'daki kongreye, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ve çok sayıda partili katılıyor.

Başbakan kongrede partililere hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz il kongresini dahi stadyumlarda yapan bir partiyiz. Bu muhteşem manzarayı kıskananlar olacaktır, il kongrelerinde havalarda sandalyelerin uçuştuğu partiler bizleri kıskanacaktır. Bir olduk, birlik olduk, birlikte Türkiye olduk.

Biz aynı dava için saf tutmuş bir kitleyiz. Sadece İstanbul değil Türkiye bize umut bağladı. Polisin, askerin, annelerin, gençlerin, yaşlıların engellilerin üzerimizde emaneti var. Üzerimizdeki emanete halel getirmeyeceğiz. Üzerimize düşeni yapacağız.

İstanbul'dan bu yola nasıl çıktığımızı unutmadık, Allah'ın izniyle unutmayacağız. Türkiye'yi büyütmeye ama aynı zamanda nefsimizi köreltmeye devam edeceğiz. 9.5 yılda Türkiye'yi bölgesel güç haline getirdik. İstanbul'un desteği ile Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık. İstanbul bizimle oldukça 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapacağız.

Uludere konusuyla ilgili samimi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Kimin ne yazdığını önemsemiyorum. Milletimizle, milletimizin gönül diliyle konuşuyoruz. 30 yıldır terör eylemlerinde 40 bin vatandaşımız şehit oldu. Medya doğru soruları sormaktan kaçındı. Bazı partiler şehitler üzerinden istismar yaptı. Bazı partiler gözlerini kapatarak ölümlere sessiz kaldı. İlk defa AK Parti bu istismar siyasetine cesaretle dur dedi. Biz hiçbir hadisenin üstünü örtmedik, örtmeyiz.

Buradan açık açık söylüyorum Uludere olayı üzerinden bir istismar siyaseti yürütülüyor. Uludere üzerinden yürütülen kampanya, sadece ulusal değil, uluslararası bir karalama kampanyasıdır. Uluslararası istismar kampanyasının içinde PKK, BDP, CHP ve bazı medya kuruluşları var.

Uludere'de hepimizi üzen bir hata yapılmıştır. Bakın, olay sınırımızın dışında olduğu halde, bu kişiler terör bölgesinde bulundukları ve yasal olmayan bir iş yaptıkları halde, hataen vurulan bu insanlar konusunda devlet yapması gereken neyse hepsini yapmaktadır. Bugüne kadar sıkıntılarına çare olmak üzere girişimler yapıldı, aileler en üst düzeyde ziyaret edildi.

Salı günü, AK Parti'nin grup toplantısında bu meseleye daha ayrıntılı şekilde girecek, neyin ne olduğunu, kimin nerede durduğunu, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu daha açık şekilde ortaya koyacağım."





Son Güncelleme: 27.05.2012 09:58