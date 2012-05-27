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Uludere'de yargı süreci beklenmeli

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Uludere olayı ilgili yargı sürecinin beklenmesi gerektiğini bildirdi.

Uludere'de yargı süreci beklenmeli

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Uludere olayı ilgili yargı sürecinin beklenmesi gerektiğini bildirdi.

27 Mayıs 2012 Pazar 13:34
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Uludere'de yargı süreci beklenmeli
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Uludere olayı ile ilgili, ''Hukuk devleti ilkesi, herkesin yargı sürecini beklemesini ve değerlendirmelerini bundan sonra yapmasını gerekli kılmaktadır. Bilhassa medyada bu hususa yeteri kadar dikkat edilmediğini görüyoruz'' dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güzide kurumlarından birinin başında bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı ile ilgili bazı basın yayın organlarında kullanılan ifadeleri esefle karşıladıklarını ve kınadıklarını belirten Milli Savunma Bakanı Yılmaz, ''Hava Kuvvetleri Komutanız ile ilgili eleştiri, insaf ve nezaket sınırlarını aşan ifadelerin gerisindeki asıl amacın, emir ve komuta ettiği Hava Kuvvetleri'mizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin teröre karşı verdiği mücadeleyi karalamak olduğu açıktır'' şeklinde konuştu. Bakan Yılmaz, ''Komutanımızın şahsında Hava Kuvvetleri'mize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize yönelik saldırılara karşı, hukuk devleti ilkesi sınırları içinde, sonuna kadar mücadele etmek kararında olduğumuzun bilinmesini isterim'' ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.05.2012 05:35
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