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Uludere haberine yalanlama

Genelkurmay Başkanlığı, Uludere'deki olaya ilişkin ABD'de bir gazetede çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Uludere haberine yalanlama

Genelkurmay Başkanlığı, Uludere'deki olaya ilişkin ABD'de bir gazetede çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

17 Mayıs 2012 Perşembe 18:29
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Uludere haberine yalanlama

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uludere'nin güneyinde sınır ötesinde meydana gelen olayda, ilk görüntünün ABD İnsansız Hava Aracından (Predatör) verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, olayda grubun ilk görüntü tespitinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracı tarafından yapıldığı bildirildi. 
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Bazı basın yayın organlarında, bir yabancı gazeteye dayanarak verilen haberlerde, 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere güneyinde sınır ötesinde meydana gelen olayda, ilk görüntünün ABD İnsansız Hava Aracından (Predatör) verildiği iddia edilmektedir. Haber gerçeği yansıtmamaktadır. Olayda grubun ilk görüntü tespiti Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracı tarafından yapılmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler olayı inceleyen makamlara gönderilmiştir.''

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 10:31
Anahtar Kelimeler:
UludereYalanlamaGenel Kurmay
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