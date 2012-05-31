Uludere dosyası TBMM'ye gönderildi

DİYARBAKIR - Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,

'de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından başlattığı soruşturmayla ilgili dosyada bulunan bazı belge ve bilgileri TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderdi.

Dosyada 8 klasör belge

Bu arada özel yetkili Cumhuriyet Savcısınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın da yer aldığı birçok kurumdan istenen belgelerin savcılığa ulaştığı bildirildi.

Savcılığın son olarak olaydan sonra bölgede incelemelerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporların yanı sıra ASELSAN'ın insansız hava aracı ''Heron''un görüntüleriyle ilgili hazırlanan raporu da dosyaya koyduğu öğrenildi.

Savcılığın soruşturma dosyasındaki klasör sayısının gelen belge ve bilgilerle 8'e ulaştığı bildirildi.



