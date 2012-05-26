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Ülkeyi tartışma zeminine çekmeyelim

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Uludere olayına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Ülkeyi tartışma zeminine çekmeyelim

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Uludere olayına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 17:25
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Ülkeyi tartışma zeminine çekmeyelim

Parti Genel Merkezi'nde Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nun açılışını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türk Dünyası Çalgıları Müzesi'' sergisini gezdi. Bahçeli, daha sonra ''Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'ne katıldı.

Bahçeli, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Uludere olayına ilişkin tartışmalarla ilgili, ''Sayın İçişleri Bakanı, demokratik açılım zırvasıyla meşgul olan bir önceki İçişleri Bakanı'ndan oldukça daha başarılıdır. Bu başarıyı gölgeleyebilecek bir tartışma zeminine ülkeyi sokmamak lazımdır. Kamuoyu nezdinde İçişleri Bakanını eleştirecekleri yerde 10 yıla yaklaşan terörle mücadelenin hangi aşamasını kiminle yaptıklarını, kimin daha etkili bir uygulama ortaya koyduğunu parti yönetimi belirlemelidir'' dedi.

Pınarbaşı'ndaki olay çok yönlü araştırılmalı
Bir gazetecinin, Kayseri Pınarbaşı'ndaki olayla ilgili sorusu üzerine Bahçeli, ''Bu çok yönlü araştırılması gereken bir konu olarak ele alınmalıdır. Çünkü Pınarbaşı coğrafyamızın tam ortasıdır. Türkiye'nin neresinden gelirseniz geliniz oraya ulaşmanız için bir yol katetmeniz gerekmektedir. Bu kadar yolu bu teröristler veya saldırıyı yapanlar nasıl katetmişlerdir? Bunu emniyet güçlerimizin derinlemesine bir incelemeye almasında yarar vardır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 09:26
Anahtar Kelimeler:
Ülkeyi Tartışma Zeminine çekmeyelim
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