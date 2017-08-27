Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Hamilton tarihe geçti
Hamilton tarihe geçti
Fındık üreticilerine uyarı
Fındık üreticilerine uyarı
Ginobili sözleşmesini uzattı
Ginobili sözleşmesini uzattı
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
Millilerin rakibi Karadağ
Millilerin rakibi Karadağ
Flaş Haber
FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !
Kapat

Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda Van, Muş ve Erzincan'da 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda Van, Muş ve Erzincan'da 7 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Ağustos 2017 Pazar 13:56
0 Okunma
Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen operasyonlarda 7 bölücü terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Van, Muş ve Erzincan'da operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, operasyonlarda Van'ın Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalı bölgesinde 4, Muş'un Merkez ilçesi Zovank Yaylası bölgesinde 2 ve Erzincan'ın Kemah ilçesi Kurugöl Sırt bölgesinde bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin sözde Orta Saha Amed Eyaleti Şenyayla Gücü Halkla İlişkiler Sorumlusu, Muş'un merkez ilçe nüfusuna kayıtlı Sidar kod adlı Rıdvan Yalçın (23) olduğu tespit edildi.

Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği ve bir AK-47 kalaşnikov piyade tüfeğide ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanMuşErzincanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI
FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI
Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt
15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt
15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt
15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt
Türkiye'nin ilk kadın astsubayları şehit 'Songül Yarbay'ı anlattı
Türkiye'nin ilk kadın astsubayları şehit 'Songül Yarbay'ı anlattı
AİHM'e gönderilecek hakimi belirleme süreci standartlara uygun
AİHM'e gönderilecek hakimi belirleme süreci standartlara uygun
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu
Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davası başladı
Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davası başladı
O kadar üzgünüz ki 
O kadar üzgünüz ki 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ