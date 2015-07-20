Üç bakan Şanlıurfa'ya gidiyor

ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki patlamayla ilgili, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e bölgeye gidip olayı yerinde inceleme talimatı verdiği bildirildi.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Davutoğlu'nun, olayı yakından takip ettiği, olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ten Suruç'taki gelişmeler ile ilgili bilgi aldığı kaydedildi.



Açıklamada, "Sayın Başbakanımız Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e bölgeye gidip olayı yerinde inceleme talimatı vermiştir" denildi.



Suruç'taki gelişmelerle ilgili Başbakanlık'ta, ayrıca Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu başkanlığında bir kriz masası oluşturulduğu ifade edilerek, Başbakan Davutoğlu'nun, Şanlıurfa Valisi ve Suruç Kaymakamı'ndan gelişmelerle ilgili bilgi almaya devam ettiği belirtildi.



