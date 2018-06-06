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TYDTA Başkanı Arda Ermut, AA Finans Masası'na konuk olacak

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

TYDTA Başkanı Arda Ermut, AA Finans Masası'na konuk olacak

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:25
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TYDTA Başkanı Arda Ermut, AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak. 

AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 10.30'da başlayacak. 

Arda Ermut, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak. 

Ermut'un açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı Başkanı
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