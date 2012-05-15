-"Türkiye'yi AB'ye yaklaştırıyor"

ANKARA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'de artık meşruiyetin kaynağını, yani akreditasyonu milletin dışında bir takım mecralarda aramayan bir hükümet bulunduğunu belirterek, Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) çalışmalarının da Avrupa'da Türkiye'ye karşı tezlerin akreditasyonunu iptal ettireceğini söyledi.

Bağış, TÜRKAK'ın TOBB İkiz Kuleler'deki genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, 10 Nisan'dan bu yana TÜRKAK'ın artık Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olduğunu hatırlatarak, "TÜRKAK aslında Türkiye AB'ye üye olmadan alanında AB standartlarını yakalamış, 2002 yılında Kopenhag'da Avrupa Akreditasyon Birliği'ne tam üye olarak kabul edilmiştir" dedi.

TÜRKAK'ın uluslararası düzeyde akredite olmuş, güvenilirliğini, ehliyetini ve liyakatini kabul ettirmiş, "adı gibi ak" bir kurum olduğunu ifade eden Bağış, bu kurumun başarılarının Türkiye'nin sınırlarını aştığını, Orta Asya Cumhuriyetleri'nden, Balkan ülkelerinden, Körfez Ülkeleri'nden TÜRKAK'a akreditasyon alanında eğitim talepleri gelmeye başladığını belirtti.

Kurumun bu ülkelerden akreditasyon başvuruları almaya ve bu başvuruları neticelendirmeye de başladığını bildiren Bağış, gelen talepler üzerine, bu ülkelerin milli akreditasyon kuruluşlarını oluşturma konusunda teknik destek de verdiklerini kaydetti.

Kısıtlı kadro yapısıyla faaliyetini sürdürmesine rağmen, TÜRKAK'ın kendisine tevdi edilen görevleri başarıyla sürdürdüğünü belirten Bağış, bunun en önemli göstergelerinden birinin de akreditasyon başvuruları ve gerçekleştirilen akreditasyon sayısının yıllar itibarıyla giderek artan bir eğilim göstermesi olduğuna dikkati çekti.

Şu anda TÜRKAK'a yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı 660 kurumun akredite olduğunu ifade eden Bağış, bu rakamın artması gerektiğini kaydetti.

Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasını sağlayan akreditasyon faaliyetinin son yıllarda tüm dünyada büyük bir önem kazandığına işaret eden Bağış, sınırların kalktığı, zaman ve mekan kavramlarının baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde akreditasyon kavramının da çok önemli hale geldiğini belirtti.

-"Türkiye'yi AB'ye yaklaştırıyor"-

TÜRKAK'ın bundan sonraki faaliyetlerinin aynı saygınlıkla devam etmesi için atılması gereken bazı adımlar bulunduğuna işaret eden Bağış, bu konuda dün Bakanlar Kurulu'nda kısa bir sunuş yapma imkanı bulduğunu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın net talimatlarını aldıklarını söyledi.

Bağış, "Benim bakış açımla TÜRKAK'ın akredite ettiği her kurum Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin, demokrasisinin batılı standartlara akreditasyon süreci olduğuna işaret eden Bağış, şunları kaydetti:

"Türkiye'de artık meşruiyetin kaynağını, yani akreditasyonu milletin dışında bir takım mecralarda aramayan bir hükümetimiz var. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. TÜRKAK'ın çalışmaları da Avrupa'da Türkiye'ye karşı tezlerin akreditasyonunu iptal ettirecektir. Ben bu çerçevede, Türkiye karşıtlığı üzerinden siyaset yapanların son dönemde akreditasyon belgelerinin nasıl iptal edildiğini hep beraber gördüğümüze inanıyorum. O çerçevede Türkiye inşallah yeni bir anayasa süreciyle kendi devlet yapısını da gözden geçirerek, çok daha batılı standartlarda, küresel standartlarda akredite olmuş bir kurum olacaktır."